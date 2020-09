Denise Politone, torna a farsi sentire la madre: “Siete delle m***e!”

Denise Pipitone è scomparsa oggi, ma ben 16 anni fa. In questi anni la mamma non si è mai data per vinta alla ricerca della figlia e della verità.

Sono passati 16 anni dal giorno della scomparsa di una bambina di soli 4 anni. Stiamo parlando della piccola Denise Pipitone, scomparsa proprio il 1° settembre dalla sua casa di Mazzara del Vallo. Della piccola non si sono più avute tracce, la mamma, la coraggiosa Piera non ha mai perso le speranze e lotta con tutte le sue forze affinchè la verità venga a galla.

Piera Maggio, la mamma di Denise, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post nel quale grida, ancora una volta, la sua rabbia ed invita a chiunque sappia qualcosa a farsi avanti. Una mamma con grande forza e coraggio.

Denise Pipitone oggi a 16 anni dalla scomparsa: l’appello della madre

Oggi 1° settembre ricorre l’anniversario della scomparsa di Denise Pipitone. Denis aveva solo 3 anni e 10 mesi quando di lei si sono perse improvvisamente le tracce. Nel corso degli anni si sono aperte due piste, la sorellastra ed il fidanzato della sorellastra, ma entrambe non hanno portato alla risoluzione del caso.

Ad oggi, mamma Piera non si arrende e spera che qualcuno che sa la verità si faccia avanti. Così ha scritto un post su Facebook: “16 anni di silenzi, di non verità e di vigliaccheria! TU, che hai rapito DENISE, e i TUOI COMPLICI, siete delle MERDE! I Bambini NON si Toccano!! 🎀 Denise è nata il 26/10/2000‬ ‪Sequestrata il 01/09/2004‬”.

Attraverso il sito internet “www.cerchiamodenise.it“, Piera e il papà di Denise, Piero Pulizzi, raccolgono informazioni utili per ritrovare la figlia e sapere finalmente la verità.

Anche l’avvocato della famiglia, Giacomo Frazzitta, ha scritto un post su Facebook: “Alle 11:40 circa del 1 settembre del 2004 veniva rapita una bimba di nome Denise, sono trascorsi 16 lunghi anni e il mondo del 2020 non è quello del 2004 sono cambiate tante cose, la tecnologia ha invaso la nostra vita, ma purtroppo non è cambiata la bieca indifferenza di un manipolo di uomini e donne che portano un segreto infame nella loro sporca coscienza“.

Voi unimamme vi ricordate il giorno della scomparsa della piccola Denise? Noi speriamo che la verità venga a galla e sopratutto che Denise ritorni dalla sua famiglia. Forza mamma Piera, non mollare!!!