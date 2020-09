Caterina Balivo aggiorna i social con un nuovo post, la presentatrice è mamma di 2 bambini.

Unimamme, Caterina Balivo è una conduttrice molto amata e seguita, tanto che su Instagram è seguita da 1,4 milioni di followers.

Caterina Balivo: le ultime news

Caterina Balivo, mamma di 2 bambini ancora piccoli: Guido e Cora come tante mamme, non si dedica solo ai figli, ma lavora. Poco tempo fa ha aggiornato il suo account Instagram con una novità. Il post ha ottenuto 20 mila like.

LEGGI ANCHE: ALESSIA MANCINI OSPITE DELLA BALIVO SCOPPIA IN LACRIME PER FLAVIO MONTRUCCO

Il messaggio su Instagram vede Caterina Balivo un po’ spettinata, ma con una tazza in mano. Ecco che cosa ha scritto: “Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi“.

L’ex conduttrice di Vieni da me ha rivelato che la Rai l’avrebbe voluta nuovamente in televisione, ma lei ha deciso di dare la priorità alla famiglia. A questo proposito vi diamo alcuni consigli per conciliare lavoro e carriera.

LEGGI ANCHE: CATERINA BALIVO: “SONO UNA MAMMA IMPERFETTA SENZA TEMPO E VOGLIA”

Qualcuno le ha chiesto se potremo rivederla presto sul piccolo schermo e la Balivo ha risposto così: “”Passerà un po’, così ringiovanisco’”.

Sempre una fan allora l’ha incalzata scrivendo: “”E dai, si vedeva che amavi il tuo lavoro. come mai questa decisione? Colpa della Rai che non ha rinnovato?'” e la prentatrice ha risposto: “No, mamma Rai avrebbe voluto”.

LEGGI ANCHE: CATERINA BALIVO MOSTRA IL LATO B SU INSTAGRAM E DA’ LEZIONI DI SOCIAL AI RAGAZZI

Unimamme, voi avete notato quest’ultimo aggiornamento? Cosa ne pensate? Noi vi lasciamo con la Balivo che spiega il dolore del parto.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili su GOOGLENEWS.