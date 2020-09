Secondo le indicazioni del comitato tecnico scientifico si dovranno prediligere gli sport individuali e all’aria aperta.

Il ritorno a scuola tra qualche giorno prevederà per i bambini molti cambiamenti tra questi anche l’ora di educazione fisica. Secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione si dovranno prediligere sport individuali: è quanto indicato nel verbale del comitato tecnico scientifico. Vediamo insieme come cambia.

Come cambia l’ora di educazione fisica

Secondo le indicazioni degli esperti dovranno essere scelti dalle scuole:

degli sport individuali

degli sport che si possono praticare all’aria aperta

in caso si svolgano al chiuso “dovranno essere garantiti adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 m“

I professori dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica (per i bambini ancora non si sa)

tutte le attrezzature dovranno essere sanificate

i ragazzi dovranno indossare delle scarpe dedicate solo allo sport e se ci si cambia meglio lasciare gli indumenti al chiuso in uno zaino

LEGGI ANCHE —> RIENTRO A SCUOLA: PER I SUPPLENTI LA LAUREA DIVENTA UN OPTIONAL

Bisognerà fare molta attenzione a non portare le mani alla bocca perché anche se il coronavirus non si trasmette tramite sudore può essere emesso respirando, tossendo o starnutendo.

Secondo quanto detto da Paolo D’Ancona dell’Istituto superiore della sanità, in un’intervista al Corriere della Sera, per le lezioni di ginnastica potrebbe essere fatta un’eccezione riguardo l’uso della mascherina visto che si tratta di un’attività fisica molto intensa, così come potrà non essere indossata durante i pasti.

Secondo Antonio Paoli, ordinario di scienze dell’esercizio fisico e sportivo, durante la lezione di educazione fisica gli insegnanti potrebbero concentrarsi sulla tecnica: ad esempio per quanto riguarda il basket sui palleggi e i tiri.

LEGGI ANCHE —> SCUOLA A SETTEMBRE: L’ORARIO SCOLASTICO PER CLASSE

Queste sono soltanto alcune delle novità che riguardano la riapertura della scuola nei prossimi giorni: in un’altro articolo abbiamo parlato delle nuove linee guida per gli scuolabus “ritorno a scuola: le linee guida per lo scuola bus“. E in un’altro tutti i consigli degli esperti da seguire a scuola per non correre rischi di contagiarsi: “Bambini a scuola in sicurezza: i consigli degli esperti”

LEGGI ANCHE —> SCUOLA A SETTEMBRE: L’ORARIO SCOLASTICO PER CLASSE

LEGGI ANCHE —> STUDENTI PAGATI SE VANNO BENE A SCUOLA, UN PROGETTO CHE FA DISCUTERE

Care unimamme, cosa ne pensate di queste informazioni che si leggono su Fanpage?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili su GOOGLENEWS.