La gravidanza è un periodo particolare per il corpo di una donna, ma quali trattamenti ci si può concedere senza esagerare?

Nei lunghi nove mesi, il corpo di una donna subisce continui cambiamenti. Gli ormoni sono sempre in mutamento e questo comporta degli effetti su tutto il fisico.

Dapprima all’inizio della gravidanza, soprattutto nei primi tre mesi, la perdita dei capelli può essere davvero fastidiosa – come abbiamo già parlato all’interno di un precedente articolo -, ma con il passare del tempo le cose cambiano e questi diventano sempre più lucenti e morbidi.

La stessa cosa avviene per la pelle che al tatto sembra come seta e il colore diviene più vivo che mai.

Certo, al contempo si aggiungono delle fastidiose problematiche, come gambe e piedi gonfie, ma la parte più temuta da tutte le donne incinte è quella di prendere parecchi chili che con grande difficoltà si riesce poi a buttar giù.

Perdere i chili, alla fine della gravidanza, è per gran parte delle donne una sfida difficilissima, a cui seguono una serie di conseguenze: sia perché molte non riescono a riconoscere il proprio corpo sia perché altre odiano ad esempio quella pancia molle e piena di smagliature che rimane dopo il parto – per come eliminarla vi abbiamo dato qualche consiglio in un altro articolo.

Però di certo, ogni donna durante la gravidanza ha un pallino: l’essere bella e desiderabile come si era prima.

Ma che trattamenti si possono fare per conservare la bellezza di un tempo?

Gravidanza: tutti i trattamenti per sentirsi bellissime

Di sicuro in molte si pongono una domanda: ma il parrucchiere? Il fattore capelli per una donna è importantissimo, più che mai per quelle che sono in attesa e che abitualmente ritoccavano i capelli.

LEGGI ANCHE: Depilazione in gravidanza: cosa usare per avere una pelle liscia?

Purtroppo sarebbe bene non fare tinte, ma ricorrere a quelle naturali facendole sulle lunghezze e non sulla radice.

I colpi di sole, invece, sono consentiti come anche le tinte naturali – in particolar modo l’henné. Ecco di certo il periodo della gravidanza, non è quello più consigliato per fare cambiamenti radicali alla propria chioma, ma anche con questi piccoli accorgimenti si può dare una nuova luce al viso e un tocco diverso.

Per quanto riguarda le unghie, invece, di cui molte donne sono amanti e si prendono sempre più cura, sarebbe bene per un pò abbandonare il semipermanente e la ricostruzione, passando al semplice smalto.

Molti medici sono concordi nel fare respirare le unghie, cosa di cui hanno bisogno molto spesso nel corso dell’anno. Quindi stressarle e cambiare colore ogni settimana potrebbe non fare bene né a voi né al vostro bambino.

Il consiglio è quello di puntare su una manicure naturale e semplice, di non avere le unghie troppo lunghe – in previsione della nascita del piccolo – e di evitare trattamente troppo invasivi. Anche così vi assicuriamo che sarete bellissime!

LEGGI ANCHE: Brufoli in gravidanza | Tutte le cause e i rimedi per eliminarli

Sul corpo, invece, ci si può sbizzarrire un pò di più ovviamente evitando tutte quelle creme e oli che possono essere dannosi – soprattutto in caso di acne sul viso non utilizzate prodotti che contengono tetracicline. Leggete sempre tutti gli ingredienti contenuti all’interno dei prodotti!

Anche in questo caso sarebbe bene privilegiare sostanze naturali, evitando così di incorrere in qualsiasi problematica.

Per esempio in caso di smagliature sulla pancia, sui fianchi o sulle gambe, applicate dopo la doccia un bell’olio di mandorle o di argan con movimenti circolari e massaggiando lentamente. Questo non solo vi farà sentire più in forze, ma potrebbero beneficirne anche le vostre gambe gonfie.

Sempre per le smagliature si potrebbe ricorrere a delle creme che contengono la vitamina E, in modo tale da evitare in futuro di avere terribili segni.

Invece, per le gambe e piedi gonfi dei buoni massaggi e delle lunghe camminate possono alleviare il problema.

LEGGI ANCHE: Bianca Balti stilista | La linea premaman sexy, comoda e coloratissima

E voi Unimamme quali trattamenti vi siete concesse in questi lunghi mesi?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.