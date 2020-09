Festa di compleanno per Mia Facchinetti: assente mamma Alessia Marcuzzi

Francesco Facchinetti ha organizzato una festa per la figlia maggiore, Mia, in occasione del suo nono compleanno. Tanti auguri.

Oggi, 4 settembre, Mia, la figlia della conduttrice televisiva, Alessia Marcuzzi, e Francesco Facchinetti, ha compiuto 9 anni. Per lei una festa in anticipo a casa del papà per poi festeggiare nuovamente in compagnia della mamma.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti non sono più legati sentimentalmente, ma tra di loro c’è un legame di stima e di affetto che hanno creato per tutelare proprio la figlia che hanno in comune. Sia Alessia e sia Francesco si sono poi risposati e quest’ultimo ha organizzato una bellissima festa per la sua principessina.

Francesco Facchinetti organizza una festa per Mia: lei super contenta

Francesco Facchinetti ha voluto regalare una bellissima festa di compleanno alla figlia avuta con Alessia Marcuzzi, Mia. Per i suoi 9 anni tanti palloncini ed una torta a tema con bimba canterina e numerosi regali da scartare, che fanno sempre la felicità dei bimbi.

Un party di compleanno organizzato in anticipo per dare modo a Mia di festeggiare anche con il papà e gli altri fratelli e sorelli. Infatti, francesco si è risposato con Wilma Faisson dalla quale ha avuto due figli, Leone e Lavinia.

Nelle sue storie Francesco ha mostrato il giorno tutto dedicato a Mia: “Festeggiamo in anticipo il compleanno di Mia perché poi andrà dalla mamma”.

Compleanno senza mamma Alessia che è impegnata con le riprese del programma “Temptation Island” e senza anche Wilma che è partita con la figlia Lollie che inizia la scuola all’estero.

Come accennato il tema è tutto a tema musicale, perchè il desiderio di Mia è quello di diventare da grande una cantante seguendo forse le orme del famoso nonno, Roby Facchinetti. Infatti, sulla torta una bambolina in pasta di zucchero che assomiglia a Mia mentre canta e biscotti a forma di microfono per gli invitati.

Visualizza questo post su Instagram ❤️Sono 9❤️ Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) in data: 3 Set 2020 alle ore 6:58 PDT

Il regalo del papà? Un paio di scarpe color rosa, ma che sono troppo grandi per il piedino di Mia. Anche Alessia, oggi che è il compleanno della figlia, ha pubblicato un messaggio di auguri correlato da una sequenza di bellissime foto di Mia: “Sei il sorriso piu’ bello della Mia vita. Auguri amore mio“.

Voi unimamme cosa ne pensate della decisione di festeggiare anche senza la mamma? Noi facciamo tanti auguri alla piccola mia che assomiglia sempre di più a mamma Alessia, cosa ne dite?