La cantante Wilma Goich ricorda una tragedia che si è abbattuta su di lei di recente.

Unimamme, oggi vi raccontiamo il dramma vissuto dalla cantante Wilma Goich che, purtroppo, ha subito un durissimo lutto.

Wilma Goich racconta un dramma

Ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane, in onda ieri, 7 settembre, Wilma Goich ha parlato di una tragedia che l’ha colpita di recente.

La Goich ha ricordato la figlia Susanna Vianello, avuta da Edoardo Vianello che si è spenta 5 mesi fa. La cantante ne parla così: “Oggi sono 5 mesi, troppo poco tempo e quindi come fai c’è un vuoto pazzesco che è difficile riempire, lo riempio coi pensieri, con i ricordi, con mio nipote che mi sta vicinissimo.

Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, ci siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo vuoto”.

Susanna Vianello era una speaker radiofonica che si è spenta poco prima di compiere 50 anni. Come racconta la Goich Susanna aveva uno strano dolore alla sciatica, che si è rivelato molto più grave di quanto pensasse. La donna ha fatto una tac e lì ha scoperto di avere un tumore giù al quarto stadio. Susanna Vianello è morta nel giro di un mese, la Goich ha aggiunto: “non sapevo niente, perché non mi hanno detto esattamente tutto e io non ho capito. Sapevo che aveva il tumore al polmone, ma non sapevo che aveva preso le ossa”.

Edoardo, il padre di Susanna le sta vicino e così pure il nipote di 23 anni. La cantante parla della figlia come di una donna tosta, vincente, precisa e orgogliosa, ma conclude così:”è un dolore innaturale, un distacco avvenuto cosi repentinamente che mi ha scioccata“. Durante l’intervista non si è commossa solo la Goich, ma anche la presentatrice Eleonora Daniele.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Il Fatto Quotidiano?

