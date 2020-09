Jonathan, un ragazzino daltonico, ha ricevuto un’incredibile sorpresa.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una storia molto commovente che riguarda un bambino nato daltonico.

bambino prova un’esperienza nuova

Jonathan Jones è un ragazzo daltonico fin dalla nascita che ha potuto vedere il mondo così com’è realmente solo a 12 anni.

Il 21 novembre dell’anno scorso il suo preside gli ha fatto indossare degli occhiali molto particolari. In classe, insieme a lui vi era anche la madre Carole.

Gli studenti stavano studiando il daltonismo e, durante la lezione svoltasi a Cottonwood in Minnesota, Scott Hanson, il preside della scuola, che ha il suo stesso disturbo, gli ha fatto indossare degli occhiali speciali.

La reazione del ragazzino è stata molto tenera, Jonathan si è commosso fino alle lacrime davanti ai suoi compagni. In poco tempo il filmato è diventato virale.

Gli occhiali costano in media 350 dollari, così la mamma di Jonathan ha pensato di istituire una raccolta fondi su Go Fund Me per comprare gli occhiali al figlio, ricervando ciò che sarebbe avanzato ad altri bambini con lo stesso problema che non possono permettersi di sostenere i costi.

In poco tempo sono stati raccolti più di 37 mila dollari.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa bella vicenda? Noi vi lasciamo con l‘ultimo desiderio di un bambino che sta per diventare cieco.

