Nomi maschili con la lettera I, i più significativi, belli e amati tra i bambini

Ecco i nomi maschili con la lettera I più belli, con i relativi significati e le date dell’onomastico per aiutarvi a scegliere il nome del vostro principino

Se siete in dolce attesa e già siete alla scelta del nome, fatevi ispirare da questa lista di nomi maschili con la I e dai loro particolarissimi significati

I nomi maschili con la lettera I più belli e significativi per il vostro bebè

Alcuni forse li conoscevate per il loro significato, altri invece fanno parte della vostra famiglia, poco importa. Di sicuro la scelta del nome è un momento magico, il momento in cui il vostro bimbo riceve il nome che lo accompagnerà per tutta la sua vita. Date un’occhiata a quelli che abbiamo scelto per voi

Iacopo : questo nome viene dal greco antico e una sua variante è Giacomo. Il suo significato è “protetto da Dio”. Festeggia l’onomastico il 13 Aprile

: questo nome viene dal greco antico e una sua variante è Giacomo. Il suo significato è “protetto da Dio”. Festeggia l’onomastico il 13 Aprile Ian : una variante slava del nome Giovanni che significa “dono di Dio” e viene dall’ebraico. Festeggia l’onomastico il 24 Giugno

: una variante slava del nome Giovanni che significa “dono di Dio” e viene dall’ebraico. Festeggia l’onomastico il 24 Giugno Igino : nome che viene dal greco e significa “sano”. Festeggia l’onomastico l’11 Gennaio

: nome che viene dal greco e significa “sano”. Festeggia l’onomastico l’11 Gennaio Ignazio : nome di origine greca che significa “figlio”. Festeggia l’onomastico il 31 Luglio

: nome di origine greca che significa “figlio”. Festeggia l’onomastico il 31 Luglio Igor : nome di origine scandinava che significa “guerriero con l’arco”. Festeggia l’onomastico il 5 Giugno

: nome di origine scandinava che significa “guerriero con l’arco”. Festeggia l’onomastico il 5 Giugno Ilario : nome di origine latina che vuol dire “sereno, allegro”. Festeggia l’onomastico il 13 Gennaio

: nome di origine latina che vuol dire “sereno, allegro”. Festeggia l’onomastico il 13 Gennaio Indro : nome di origine indiana che significa “uomo dei boschi”. L’onomastico si festeggia il 10 Febbraio, giorno di San Silvano

: nome di origine indiana che significa “uomo dei boschi”. L’onomastico si festeggia il 10 Febbraio, giorno di San Silvano Innocenzo: nome che viene dal latino e significa “innocente”. Festeggia l’onomastico il 28 Luglio

Ippolito : nome di origine greca che significa “colui che fa correre i cavalli in libertà”. L’onomastico si festeggia il 13 Agosto

: nome di origine greca che significa “colui che fa correre i cavalli in libertà”. L’onomastico si festeggia il 13 Agosto Isacco : nome di origine ebraica che vuol dire “colui al quale sorride il Signore Dio”. L’onomastico si può festeggiare il 25 Marzo oppure l’8 Aprile, a seconda del Santo che si vuole celebrare

: nome di origine ebraica che vuol dire “colui al quale sorride il Signore Dio”. L’onomastico si può festeggiare il 25 Marzo oppure l’8 Aprile, a seconda del Santo che si vuole celebrare Isaia : nome di origine ebraica che vuol dire “il Signore salva”. Festeggia l’onomastico il 6 Luglio

: nome di origine ebraica che vuol dire “il Signore salva”. Festeggia l’onomastico il 6 Luglio Isidoro : nome di origine greca che significa “dono di Iside, dea egizia”. L’onomastico si festeggia il 4 Aprile

: nome di origine greca che significa “dono di Iside, dea egizia”. L’onomastico si festeggia il 4 Aprile Ismaele : nome di origine ebraica che significa “Dio ascolta”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome di origine ebraica che significa “Dio ascolta”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Italo : nome di origine latina che significa “colui che viene dall’Italia”. L’onomastico si festeggia il 19 Agosto

: nome di origine latina che significa “colui che viene dall’Italia”. L’onomastico si festeggia il 19 Agosto Ivan o Ivano : nome di origine provenzale, nella versione russa è Ivan e richiama il nome italiano Giovanni. Il suo significato è “Dio è misericordioso”. L’onomastico si festeggia l’8 Ottobre

: nome di origine provenzale, nella versione russa è Ivan e richiama il nome italiano Giovanni. Il suo significato è “Dio è misericordioso”. L’onomastico si festeggia l’8 Ottobre Ivo: nome di origine germanica che significa “arciere”. Festeggia l’onomastico il 24 Aprile

Questi sono i principali nomi maschili con la lettera I. Non sono molti, ma colpiscono per la loro particolarità.

Ricordate di abbinare sempre il nome del vostro bimbo al cognome qaundo lo sceglierete per evitare nomi che abbiano poca assonanza. Di sicuro se vi farete guidare dal vostro istinto, il nome che sceglierete sarà quello giusto per voi e il vostro bebè.

E voi unimamme che nome avete scelto per il vostro principino?

