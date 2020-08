Il baby shower per la futura mamma e le idee per renderlo indimenticabile

Il baby shower per la futura mamma è una tradizionale festa americana ma che ormai è ampiamente consolidata anche nel nostro paese. Ecco delle idee per renderlo indimenticabile

Se anche voi avete pensato di organizzare questa festa per il nascituro e la futura mamma, fate attenzione ai piccoli dettagli che renderanno la vostra festa memorabile.

Il baby shower per la futura mamme e tante idee per realizzarlo

Di solito il baby shower non viene organizzato dalla mamma in attesa ma da una sua parente o una sua amica. Ovviamente più sarà stretto il legame più riuscirete a organizzare qualcosa che le piaccia davvero e che rimanga nel suo cuore. Nel caso in cui non siate così intime, consultatevi con la sua amica del cuore o una persona a lei molto vicina per avere degli utili suggerimenti.

LEGGI ANCHE: BABY SHOWER MADE IN ITALY.

Innanzitutto scegliete il tema: potrà essere per il bambino o per la futura mamma, di solito per il baby shower si scelgono colori pastello e se già si conosce il sesso del bambino si avrà prevalenza di azzurro o rosa, ma nulla vieta di scegliere un colore neutro, soprattutto per i regali, per evitare che la futura mamma sia “inondata” da un solo colore.

Tra i regali più apprezzati ci sono sicuramente quelli personalizzati, come tutine e ciucciotti, copertine fatte a mano, album dei ricordi oppure quelli portafortuna come la camicina della fortuna o gli oggetti d’oro e argento. Ma anche i regali per la futura mamma saranno molto graditi e non la faranno sentire “trascurata” durante la festa per il suo bimbo/la sua bimba.

Fate gli inviti personalizzati e assicuratevi di avere le adesioni. Preparate quindi il buffet e l’immancabile torta. Di solito se la mamma non ha ancora rivelato il sesso del nascituro e decide di farlo al baby shower, la torta viene lasciata bianca o con un colore neutro all’esterno e poi viene scelto un ripieno rosa o azzurro che svelerà il sesso agli invitati.

LEGGI ANCHE: 15 INCREDIBILI TORTE PER CELEBRARE LA GRAVIDANZA (FOTO)

Organizzate dei giochi divertenti. Su internet troverete tantissime idee originali, qui ve ne proponiamo alcune molto divertenti.

La lotteria per il bambino . Gli ospiti dovranno fare delle puntate sulla data e l’ora esatta della nascita. Quando la mamma partorirà, chi ha organizzato il baby shower per il bambino manderà un messaggio al vincitore.

. Gli ospiti dovranno fare delle puntate sulla data e l’ora esatta della nascita. Quando la mamma partorirà, chi ha organizzato il baby shower per il bambino manderà un messaggio al vincitore. Il test del gusto . Preparate dei vasetti degli omogenizzati con pappe o frullati dai diversi gusti. Chi tra gli ospiti riuscirà ad indovinarne di più, vincerà un premio.

. Preparate dei vasetti degli omogenizzati con pappe o frullati dai diversi gusti. Chi tra gli ospiti riuscirà ad indovinarne di più, vincerà un premio. Gara di filastrocche . Mettete alla prova la preparazione della futura mamma sulla conoscenza di filastrocche e ninna nanne per bambini, che le torneranno molto utili dopo la nascita. Magari tra i regali del baby shower ci potrebbero essere libri di questo genere.

. Mettete alla prova la preparazione della futura mamma sulla conoscenza di filastrocche e ninna nanne per bambini, che le torneranno molto utili dopo la nascita. Magari tra i regali del baby shower ci potrebbero essere libri di questo genere. Tutine fai da te : Preparate delle tutine bianche e dei colori per tessuto. Gli ospiti dovranno decorarli in modo originale. Oltre ad essere un bellissimo ricordo della giornata, la futura mamma potrà vestire il suo piccolo/la sua piccola e fare foto da inviare agli “artisti” che hanno creato la tutina.

: Preparate delle tutine bianche e dei colori per tessuto. Gli ospiti dovranno decorarli in modo originale. Oltre ad essere un bellissimo ricordo della giornata, la futura mamma potrà vestire il suo piccolo/la sua piccola e fare foto da inviare agli “artisti” che hanno creato la tutina. La capsula del tempo. Questa idea è sempre molto affascinante. Fate scrivere dei biglietti agli invitati, fate fare dei disegni o fate portare ad ognuno un oggetto che verrà messo nella capsula del tempo, da aprire quando il bambino sarà abbastanza grande da apprezzare le cose che tanti anni prima sono state racchiuse nella scatola.

LEGGI ANCHE: LE FOTO DELLA GRAVIDANZA: UN RICORDO INDELEBILE. CONSIGLI UTILI

Queste sono solo alcune idee per realizzare il vostro baby shower. Se invece avete pensato di fare un baby shower per entrambi i genitori, ecco un articolo che potrebbe interessarvi con tanti spunti e idee divertenti.

E voi unimamme avete ricevuto il baby shower? Che ricordo avete di quel giorno?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.