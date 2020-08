Il baby shower per la coppia | la nuova tendenza per la festa del bambino

Avete già sentito parlare del baby shower per la coppia? Una festa per mamma e papà che viene dall’America e che sta diventando sempre più di tendenza

Il baby shower tradizionalmente è la festa per il bambino, che di solito è organizzata per la futura mamma. Una nuova tendenza è quella di organizzarla per mamma e papà, con parenti e amici.

Il baby shower per la coppia, una festa di tendenza per celebrare il bambino

Se il baby shower è ormai tradizione consolidata anche nel nostro paese, il baby shower per la coppia è una tendenza relativamente nuova che viene dall’America e che sta trovando sempre più riscontro.

L’idea infatti di condividere questa festa per il bambino anche con il papà e di “aprire” la festa anche agli invitati maschi è una cosa che molte coppie apprezzano.

LEGGI ANCHE: https://www.universomamma.it/2020/08/17/baby-shower-futura-mamma-idee/

Di solito il baby shower non è organizzato dalla futura mamma ma da una sua parente stretta o una sua amica. Se avete intenzione di organizzare il baby shower per la coppia, ecco dei piccoli accorgimenti e delle idee che la renderanno una giornata indimenticabile di gioia e amore per i futuri mamma e papà.

Innanzitutto assicuratevi che al futuro papà faccia piacere! Sembra scontato, ma forse non tutti potrebbero voler condividere questo momento. Se è un papà che sta vivendo attivamente anche la gravidanza, di sicuro vorrà partecipare alla prima festa del suo bambino/la sua bambina.

Assicuratevi di avere spazio a sufficienza. Se il baby shower tradizionale è “per sole donne”, ampliando gli inviti anche agli uomini avrete bisogno di più spazio. Un giardino o una terrazza, ma anche un ampio salone si presteranno bene ad accogliere le coppie di amici e parenti che parteciperanno alla festa.

LEGGI ANCHE: LE FOTO DELLA GRAVIDANZA: UN RICORDO INDELEBILE. CONSIGLI UTILI

Scegliete colori neutri e non esagerate con rosa e azzurro. I colori preferito per il baby shower di solito sono, infatti, quelli pastello, ma potrete trovare delle tonalità alternative che metteranno tutti d’accordo e non lo renderanno un party esclusivo per donne.

Pensate al buffet per entrambi i genitori. Se per la mamma sceglierete bibite analcoliche e cibi delicati, magari organizzate anche una grigliata in giardino o in terrazza con birra e salsa piccante per i maschi, che di solito amano questa attività culinaria. Potete aggiungere alla torta anche dei dolcetti carini o dei sigari di cioccolato da dare agli uomini.

Per i regali, pensate al bambino ma anche a mamma e papà. Esistono tantissimi oggetti divertenti da regalare anche ai neo papà, quindi se decidete di fare un regalo alla coppia piuttosto che al bambino, includete anche il papà.

Organizzate dei giochi divertenti da fare anche in coppia. Qui ve ne proponiamo alcuni, ma spaziate con la fantasia e il risultato sarà esilarante.

Gioco del twister col pancione . Fornite a tutti gli ospiti un cuscino da mettere sotto alla maglia e dei pesi da mettere alle caviglie e giocate a twister facendo provare a tutti cosa si prova a farlo “col pancione”

. Fornite a tutti gli ospiti un cuscino da mettere sotto alla maglia e dei pesi da mettere alle caviglie e giocate a twister facendo provare a tutti cosa si prova a farlo “col pancione” Corsa ad ostacoli con il passeggino . Se avete spazio, organizzate un percorso ad ostacoli da fare con il passeggino. Chi riesce a farlo senza fare cadere nulla, vince un premio

. Se avete spazio, organizzate un percorso ad ostacoli da fare con il passeggino. Chi riesce a farlo senza fare cadere nulla, vince un premio Indovina come sarà il bambino . Stampate delle foto della futura mamma e del futuro papà da piccoli e dite agli invitati di ritagliare le varie parti del viso e di provare a creare il viso del nascituro

. Stampate delle foto della futura mamma e del futuro papà da piccoli e dite agli invitati di ritagliare le varie parti del viso e di provare a creare il viso del nascituro La gara di biberon . Provate a riempire dei biberon di succhi o latte e fate una gara “all’ultimo sorso”. Chi finisce per primo, vince un premio

. Provate a riempire dei biberon di succhi o latte e fate una gara “all’ultimo sorso”. Chi finisce per primo, vince un premio Non rompete le acque. Un’idea divertente, se avete uno spazio all’aperto, è quella di riempire dei palloncini di acqua che simboleggiano le “acque della futura mamma”. Le coppie presenti dovranno lanciarseli cercando di non farli rompere.

LEGGI ANCHE: COPPIA E SESSO IN GRAVIDANZA: PROBLEMI E SOLUZIONI

Se queste idee vi sono piaciute, non vi resta che lanciarvi nell’organizzazione del vostro baby shower per la coppia e rendere questo evento divertente e memorabile per i futuri genitori, la prima festa per il loro bimbo a cui parteciperanno insieme.

E voi unimamme cosa ne pensate? Preferite festeggiare da sole o con il futuro papà?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.