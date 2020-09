La conduttrice Laura Freddi ha deciso di condividere uno scatto che ha ottenuto moltissimi Like.

Laura Freddi è un volto molto amato della televisione italiana. Essendo una donna molto schiva, nonostante faccia parte del mondo dello spettacolo, non aveva mai postato una foto in particolare sul suo account Instagram.

Laura Freddi: splendido scatto sui social

Due anni fa avevamo lasciato Laura Freddi diventata mamma per la prima volta della sua piccola Ginevra. La showgirl era diventata mamma a 45 anni.

Ora però Ginevra è cresciuta ed ha quasi 3 anni. La piccina infatti è nata il 3 gennaio 2018 e, come ha raccontato la Freddi stessa non stato facile averla. “Ho inseguito questa bimba per tanto tempo, anche perché ho conosciuto il mio compagno che avevo già 40 anni. Non è stato semplice. C’erano dei problemini, ma una volta sistemati non ho dovuto accanirmi così tanto grazie a Dio.“

La Freddi, che precedentemente era stata insieme a Paolo Bonolis, ha avuto un matrimonio molto breve con Claudio Casavecchia, dal 2006 al 2008.



Ora però è saldamente insieme al suo compagno e padre di sua figlia: Leonardo D’Amico, fisioterapista, con cui ha iniziato una storia nel 2013. Ginevra ha cambiato completamente la vita della Freddi.

La showgirl stessa aveva dichiarato a Today: “Ho deciso di rallentare un po’ con gli impegni professionali proprio per godermela giorno dopo giorno. Mi dedico completamente a lei. Mi rivedo nei suoi occhi che, anche se di colore diverso, hanno la mia stessa espressione“.

Nella foto postata la Freddi ha scritto: ““I baci di Ginevra sono la cosa più bella del mondo”. Mamma e figlia sono teneramente abbracciate nello scatto. Infine pare che le nozze con Leonardo siano vicine. La foto ha ottenuto quasi 4 mila Like.

Unimamme, a voi è piaciuto questo rarissimo scatto?

