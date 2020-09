Katy Perry mostra il suo corpo dopo il parto in un selfie virale | FOTO

Il selfie di Katy Perry a pochi giorni dal parto: ecco il corpo di una neomamma “esausta”.

@katy perry facebookL’attore Orlando Bloom e la cantante Katy Perry sono diventati da pochi giorni genitori di una bambina, Daisy Bloom. L’annuncio dato attraverso la pagina social di Unicef con il lancio di una raccolta fondi ha fatto il giro del mondo. Sia Katy Perry che Orlando Bloom sono infatti ambasciatori Unicef e hanno voluto contribuire aiutando le donne meno fortunate.

Per Katy Perry si tratta del primo figlio, mentre Bloom ha un altro bambino che oggi ha 9 anni, Flynn, avuto dalla prima moglie, che non ha esistato a congratularsi con la neocoppia di genitori.

Katy Perry si mostra senza veli dopo il parto: il selfie sincero

Katy Perry molto attiva sui social ha tenuto i fan sempre molto aggiornati sulla gravidanza. Ed ha deciso di continuare a farlo anche dopo la nascita della piccola Daisy. In occasione degli MTV Awards e per l’uscita del suo ultimo album, Smile, la neomamma ha pubblicato un selfie di fronte allo specchio in bagno con lei in tenuta da post-parto: un reggiseno per tirarsi il latte dal seno, un paio di mutande post parto e la scritta “capelli e trucchi by Esaurimento“. Uno scatto spiritoso che rappresenta però la vera realtà delle neomamme.

Voi unimamme che ne pensate di questa immagine simpatica ma veritiera? Non pensate che sia molto bello che una mamma vip sia così “sincera”?

