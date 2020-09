Quando si è mamma, si sa, il tempo è sempre pochissimo: ecco, quindi, alcune semplici mosse per un make-up facile e veloce.

Come mamma prendersi cura della propria pelle e persona diventa molto più complicato. Le giornate dovrebbero essere molto più lunghe in modo tale da consentire la capacità di fare tutto nei tempi stabiliti.

Proprio a causa di questo tra lavoro, bambini, pulire la casa, fare commissioni, curare il proprio viso diventa l’ultima delle cose a cui si pensa.

Di certo ormai sono davvero lontani i tempi in cui apparire belle e fresche era una tra le preoccupazioni più importanti.

In ogni caso, in un articolo precedente, si era parlato di skincare durante la gravidanza cosa che può portare dei benefici nel caso in cui si riesca a ritagliarsi una decina di minuti tutti per sé.

Il tutto può essere utile anche per quelle donne diventate mamme da poco che purtroppo non riescono a dormire come vorrebbero. Infatti, come è noto, i piccoli un pò per le poppate un pò per altri tipi di disturbi tendono a svegliarsi più volte la notte, interrompendo così il sonno delle mamme.

Ovviamente ciò comporta dei terribili segni sul viso: le occhiaie. Ma come ci si può prendere cura della propria pelle e al contempo stare dietro a tutte le faccende di casa?

Make-up per le mamme: in poche mosse un look strepitoso

Per evitare che la stachezza si impossessi del proprio viso, ci sono alcuni trucchetti che si possono adoperare e sono diretti per quelle mamme che non riescono a riposare come desiderano.

Dal momento che quando si è mamma il tempo è sempre contato, un buon metodo per sembrare al top anche quando non lo si è veramente è farsi una bella maschera notturna.

Eh sì, ultimamamente sul mercato sono uscite varie maschere che è possibile applicare prima di andare a dormire, lasciarle asciugare un pò e poi addormentarsi. I risultati sono davvero ottimi e queste aiutano ad attenuare i segni della stanchezza.

Stessa cosa si può fare con i patch per le occhiaie. Questi si applicano direttamente sull’occhiaia e si lasciano agire la notte. Inoltre il liquido che si trova al loro interno è possibile spargerlo sul resto del viso in modo tale da avere un effetto illuminante.

Insomma per tutte le mamme che non vogliono abbandonare l’idea di una beauty routine questa può fare al caso vostro!

Ma per quanto riguarda il make-up come si fa a renderlo veloce, ma bellissimo allo stesso tempo?

Per fortuna con il trucco c’è la possibilità di giostrarlo come lo si vuole.

Innanzitutto si può partire dalle temutissime occhiaie, per coprirle è necessario fare ricorso a due correttori: uno aranciato da applicare sul segno viola dell’occhiaia e uno del colore della tonalità della pelle da mettere sopra. Così il correttore aranciato, per la teoria dei colori, riuscirà a coprire il viola dell’occhiaia e quello della tonalità della pelle a far sembrare tutto naturale.

Nel caso in cui non si avesse tempo poi di applicare anche il fondotinta che tende a comprire i vasti inestetismi della pelle e ad uniformarli, si può usare un trucchetto veloce che è quello di mischiare il proprio correttore alla crema idratante che si usa quotidianamente.

In questo modo si ha un effetto coprente, idratante, un colorito uniformato ed infine la pella protetta dai raggi del sole, soprattutto se la crema idratante contiene SPF.

Per rendere invece il trucco un pò più scintillante e meno monotono si può ricorrere a degli ombretti, meglio se in crema, che sono facilmente applicabili con il dito.

Infine per velocizzare ancora di più un passaggio si può usare un rossetto che agisce come due in uno: prendendo una tonalità chiara, il lipstick oltre ad essere applicato sulle labbra si può mettere sulle guance scaldandolo prima con le dita e sfumandolo per bene.

Così con un solo passaggio si ottengono labbra carnose, colorate e zigomi brillanti.

Insomma con queste semplici mosse è possibile avere sempre un look impeccabile! Del resto però se si è anche in gravidanza è bene ogni tanto godersi qualche coccola.

E voi unimamme che tipo di make-up fate in modo veloce?ù

