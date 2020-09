Quali sono gli atteggiamenti corretti da tenere a scuola è una di quelle domande che genitori e studenti si stanno chiedendo.

E’ ufficialmente iniziato l’anno scolastico 2020-2021 per i tantissimi studenti italia che oggi, anche se con ancora delle difficoltà e dei dubbi, sono tornati in classe dopo tantissimi mesi di stop a causa della pandemia.

E’ bene essere informati su come comportarsi quando ci si deve recare a scuola (prima di uscire di casa e sui mezzi pubblici o lo scuola bus) e cosa fare una volta che vi si arriva.

La scuola è “essenziale” ecco come comportarsi

Per evitare contagi è importante seguire delle regole ben precise che devono essere rispettate. Prima di uscire di casa bisogna misurare la temperatura corporea, sui mezzi pubblici indossare la mascherine ed evitare assembramenti.

In più, la giornalista laureata in Medicina e Chirurgia, Roberta Villa, che attraverso le sue stories su Instagram dopo aver spiegato quali sono i sintomi e come riconoscerli ha anche cercato di dare un aiuto per affrontare la scuola.

Come prima cosa ricorda che la scuola è “essenziale” e che affrontarla nel migliore dei modi si deve:

prestare attenzione alle cose importanti

alle cose importanti evitare paranoie su dettagli assurdi

su dettagli assurdi accettare un inevitabile aumento del rischio

Inoltre è importante stare:

all’aria aperta (quando possibile)

aperta (quando possibile) arieggiare i locali

i locali evitare affollamenti

affollamenti mantenere le distanze

le distanze indossare bene la mascherina quando necessario e non abbassarla per tossire, parlare.

Vi ricordiamo che si hanno sintomi di qualsiasi genere non ci si deve recare a scuola e contattare il medico curante che saprà consigliarvi sul da farsi, come stabilito dal Ministero per la Salute: “L’alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale e devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. In caso di sospetto COVID-19, il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva anche per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti“.