Grandi novita’ per la famiglia De Martino Rodriguez con un nuovo inquilino.

Unimamme, settembre suona sempre come un nuovo inizio e per celebrarlo e fare una sorpresa al figlio il ballerino Stefano De Martino ha avuto una bellissima idea.

Stefano De Martino: nuovo inizio con un amico a 4 zampe per il figlio

Le vacanze sono terminate anche per Stefano De Martino e la sua ex, Belen Rodriguez, per rallegrare il figlio Santiago, che il ballerino ha avuto dalla showgirl argentina, il papà del piccolo ha voluto fargli trovare una bellissima sorpresa nel suo appartamento milanese.

De Martino infatti ha preso un bel cagnolino di nome Choco. Si tratta di un labrador marrone che ha fatto subito amicizia con Santiago, come mostra il filmato condiviso da De Martino su Instagram. A questo proposito sapevate che un cane favorisce lo sviluppo emotivo dei bambini?



Visualizza questo post su Instagram CHOCO 🍫 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 13 Set 2020 alle ore 5:00 PDT

Il piccolo e il cagnolino si rotolano insieme nel soggiorno della casa di De Martino, tra risate e coccole, come mostrato nel filmato.

La storia d’amore tra l’ex ballerino di amici e la bella showgirl dal cui frutto è nato Santiago sembra essere ormai un ricordo e forse anche per questo sull’account di Belen non si è sentito parlare della grande novità. La showgirl, che di solito posta immagini della sua vita con il figlio non ha detto nulla circa il cane.

Nel suo appartamento Belen tiene un gatto di nome Stich, ma ora il piccolo Santiago avrà un nuovo amichetto con cui giocare, un bel cucciolone che gli terrà sicuramente molta compagnia.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo nuovo compagno di giochi per Santiago? Avete preso anche voi un cane per i vostri piccoli? Sapevate che i cani e i gatti influenzano il sistema immunitario dei bambini?

