Vende casa della madre e la sfratta, abbandonandola sul marciapiede

Abbandona la madre per strada, da sola, senza un tetto sulla testa ed anche in condizioni di salute non ottime. Le foto fanno il giro del mondo.

Questa vicenda è assurda, come fa un figlio a truffare la propria madre ed in più ad abbandonarla sul ciglio della strada senza soldi e senza un posto dove vivere.

LEGGI ANCHE: TRUFFA ALL’INPS: DONNA INVENTA 4 FIGLI E 12 ABORTI E INCASSA 100.000 EURO

La notizia è stata riportata dai media cileni che hanno pubblicato anche la foto dell’anziana donna abbandonata sul ciglio della strada. La foto ha fatto in poche ore il giro del mondo e grazie ad è stato possibile identificare la donna ed aiutarla. Assurdo.

Abbandona madre per strada: la storia di una signora di 88 anni

Nella città di Linares, in Cile, una donna anziana di 88 anni è stata la protagonista di questa triste vicenda. Aggirata dalla figlia ed abbandonata dalla stessa sul ciglio della stra con un trolley, una coperta di pile ed appoggiata alle inferriate di un cancello.

LEGGI ANCHE: NONNI A RISCHIO: LE REGOLO D’ORO PER PROTEGGERLI DAI MALINTENZIONATI

Le foto della signora sono stata diffuse sui sociale dalla stampa locale, questo ha fatto si che si potesse risalire al nome della donna. Si tratta di Adriana Lobos, una donna anziana che aiutata dai vicina è riuscita a chiamare la figlia maggiore. Dopo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la figlia minore dell’88enne, avvisata dai soccorritori è rimasta scioccata ed ha dichiarato ai media locali, come Televisiva News: “Noi non sapevamo nulla, ma mia sorella Fernanda, alla fine dell’anno scorso, si era fatta intestare la casa senza avvertirci e alla fine l’ha venduta”.

LEGGI ANCHE: MAMMA ABBANDONA LA FIGLIA DI 6 ANNI IN MEZZO ALLA STRADA | VIDEO

Inoltre, ha sottolineato che l’anziana donna non è lucida e che la sorella l’avrebbe raggirata, facendole credere che la proprietà rimanesse in suo possesso:“Quello che ha fatto mia sorella è incommentabile: si è approfittata di nostra madre e della sua scarsa lucidità, poi l’ha praticamente abbandonata. Ho contattato un ente nazionale per provare a denunciare mia sorella e recuperare la casa”.

La signora Adriana, per fortuna dal punto di vista della salute sta bene anche se quando è stata portata al pronto soccorso i medici hanno riscontrato dei segni di malnutrizione, infatti viene tenuta sotto controllo.

QUE NO SE VUELVA A REPETIR 🙌🏻 Hoy temprano visitamos a la señora Adriana, quien el día de ayer fue echada de su hogar… Pubblicato da Mario Meza su Sabato 5 settembre 2020

Il Sindaco della cittadina, Mario Meza, ha pubblicato le foto sul suo profilo Facebook ed ha dichiarato il suo appoggio alla donna per risolvere la vicenda: “Un fatto deplorevole, che fa male, perché nessuno si aspetterebbe che una figlia possa arrivare a sfrattare la madre. Siamo pronti ad appoggiare Adriana e sua figlia maggiore in ogni azione legale, probabilmente si può trovare un vizio di forma nell’atto di vendita della casa”.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? Questo è l’ennesimo caso di una persona anziana che è stata truffata. Infatti sono proprio gli anziani i soggetti preferiti dai malintenzionati.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS