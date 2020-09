“Brad Pitt non voleva adottare Pax”: l’accusa di Angelina Jolie

Novità sul passato di Brad Pitt e Angelina Jolie ai tempi in cui erano insieme e stavano adottando.

Unimamme, il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt ha avuto profondi strascichi e ora stanno emergendo nuovi dettagli.

Brad Pitt: nuovi dettagli sul suo passato con Angelina

Secondo le ultime voci di corridoio risalenti ad alcuni mesi fa Angelina Jolie e Brad Pitt sarebbero tornati sereni per il bene dei figli, ma stanno emergendo nuovi dettagli circa il periodo trascorso come coppia, quando stavano adottando.

Pare infatti che i figli maggiori di Brad e Angelina nutrano ancora profondo risentimento nei confronti nei confronti del padre. Stando ad Us Weekly una volta, Angelina Jolie, ha raccontato che Brad Pitt si era opposto all’adozione del secondo figlio Pax, con la motivazione che era un bimbo di 3 anni che non parlava una parola di inglese.

Secondo Angelina Brad Pitt si sarebbe persino arrabbiato quando lei ha portato a termine l’adozione. “Questo ha danneggiato la sua relazione con Brad, nonostante il divo abbia sempre negato di averlo detto“ cita una fonte vicina alla coppia.

La debacle si è verificata dopo la nascita di Shilo. “Pax ha bisogno di me più di Shilo “avrebbe detto l’attore premio Oscar, ma alla fine Brad era rimasto.

Anche la relazione con Maddox non è molto stabile. Sembra che l’attore stia comprendendo che non sarà mai in grado di ripararla. “Lui è sempre stato testardo e protettivo verso sua mamma” ha ricordato, di nuovo la fonte. Le cose invece sembrano mettersi meglio per quanto riguarda i figli minori. Shiloh, che si fa chiamare John, sembra più bendisposta a lavorare sulle cose con Brad Pitt.Anche Zahara ha migliorato il suo rapporto con il papà, mentre i gemelli Knox e Vivienne sarebbero stati protetti da molti problemi.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste particolare riportato su The News?

