Shiloh Jolie Pitt che si fa chiamare John: 5 cose da sapere

Shiloh Jolie Pitt ormai ha 14 anni ed è un’icona del movimento LGBT, ecco alcune curiosità su di lei.

Shiloh Jolie Pitt è quarta, in ordine di arrivo, tra i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt. Ha da poco compiuto 14 anni e, fin da piccolissima, veste con abiti maschili.

Shiloh Jolie Pitt: scopriamo qualcosa in più su di lei

In una vecchia intervista su Vanity Fair la sua mamma, Angelina Jolie, aveva raccontato che la figlia, ora adolescente, vuole essere un ragazzo, così i genitori le avevano tagliato i capelli corti e la chiamano John. “Le piace indossare abiti da ragazzo. Pensa di essere uno dei fratelli”.

Sempre in un’intervista su Vanity Fair la Jolie ha spiegato che quello era il nome con cui, per un po’, i suoi genitori avevano chiamato il loro possibile primogenito, la madre però ebbe un aborto. Shiloh deriva dall’esperienza cinematografica del padre della Jolie che all’epoca stava girando in Georgia.

Shiloh inoltre era il nome usato dalla Jolie stessa quando frequentava Brad Pitt e lui la chiamava al telefono nelle stanze degli alberghi.

Nei primi mesi del 2020 Shiloh/John si è sottoposta a un intervento all’anca. In un’intervista a Time Angelina ne aveva parlato spiegando che i figli sapevano che ne stava discutendo e l’avevano invitata a scriverne.

Come gli altri fratelli e sorelle Shiloh ha dovuto affrontare una lunga convivenza a stretto contatto coi fratelli durante il lockdown. Da quanto si apprende i figli di Brad e Angelina, tra cui anche Shiloh, durante la quarantina, hanno continuato a vedere anche il papà. Durante la reclusione tutti i ragazzi hanno proseguito a studiare, praticare le lingue, fare giochi di società e cucinare.

Di recente la famiglia Pitt si è riunita per festeggiare gli 80 anni della mamma Jane. Alla festa, svoltasi nella casa californiana del divo mancavano tutti e 6 i piccoli e grandi Jolie Pitt. Quando erano ancora insieme Brad e Angelina portavano i figli in visita ai nonni, questo però è finito con il divorzio delle due celebrità.

Infine è stata Shiloh a ispirare mamma Angelina la partecipazione a The One and The Only Ivan. Era stata lei a raccontarle la storia e a dirle che aveva amato questo libro.

