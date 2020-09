Mamma porta il figlio a scuola senza mascherina e non vuole ascoltare i vigili. Multata una mamma, la reazione delle altre che erano presenti.

In molte Regioni italiane è iniziato quest’anno scolastico molto particolare. Un anno che non ha precedente e per permettere il rientro a scuola in tutta sicurezza sono state fissate delle regole.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS E RIENTRO A SCUOLA: LE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CONTAGI

Una di queste è l’obbligo di indossare le mascherine per il personale scolastico, docente e non docente, per gli studenti che hanno più di 6 anni, ma anche per i genitori che accompagnano i figli a scuola. I quali non devono creare assembramenti vicino ai cancelli per permettere l’ingresso o l’uscita degli studenti.

Mamma porta il figlio a scuola senza mascherina: la reazione delle altre mamme con i Vigili

Quest’anno sarà sicuramente tutto diverso e da certi punti di vista anche più complessa l’organizzazione scolastica, ma anche domestica. Prima di accompagnare i bambini/ragazzi a scuola bisogna ricordare di misurare loro la temperatura e di dare anche le mascherine. Mascherine che anche l’accompagnatore dovrà indossare al momento che si avvicina alla scuola.

In data 17 settembre, una donna di 30 anni è stata multata perchè si è rifiutata di indossare la mascherina sanitaria mentre stava accompagnando il figlio a scuola.

LEGGI ANCHE: LE SCUOLE RIAPRONO: TUTTE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE DELLE MAMME

L’episodio è avvenuto in una scuola di Firenze, la 30enne fiorentina ha rifiutato di indossare la mascherina ed ha iniziato a protestare contro la norma. Aggiungendo che l’obbligo di indossare la mascherina non sarebbe una legge valida. Mentre parlava, si è diretta verso altre mamme avvicinandosi a loro sempre senza indossare la mascherina.

Gli agenti hanno ripetuto l’invito più volte, ma senza risultato. Infatti, la donna è rimasta ferma sulle proprie convinzioni mettendo in difficoltà anche le altre mamme presenti. I vigili a questo punto non hanno potuto non sanzionarla con una multa di 280 euro, invitando le altre donne ad allontanarsi.

LEGGI ANCHE: RIENTRO A SCUOLA, ALLARME CONTAMINAZIONE: REALE PERICOLO O INUTILE PARANOIA?

La notizia è stata riporta da una nota sul sito del Comune di Firenze, nella quale si racconta anche che dopo aver fatto la multa, alcune mamme presenti davanti alla scuola hanno avvicinato gli agenti e li hanno ringraziati per il loro intervento: “In particolare è stato apprezzato il comportamento tenuto dagli agenti di fronte all’atteggiamento esageratamente polemico della 30enne e il loro intervento provvidenziale: hanno aggiunto che il comportamento della donna le stava mettendo in difficoltà anche con i bambini che non capivano come mai, diversamente dagli altri, non indossasse la mascherina“.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? hanno fatto bene i vigili?