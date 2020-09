Il 14 settembre, finalmente le scuole riaprono, facciamo il punto della situazione.

La chiusura delle scuole è stato uno tra i primi interventi che il governo ha adottato il 4 marzo 2020, per contenere l’emergenza da covid 19. Quando è stata presa questa decisione ancora non si conosceva bene il virus, come si diffondesse e trasmettesse. Il 14 settembre, finalmente le scuole riaprono, facciamo il punto della situazione.

Facciamo il punto sulla scuola

La scuola è stata chiusa per distanziare fisicamente le persone dato che le attività scolastiche portano inevitabilmente a situazioni di aggregazione. Oggi però secondo gli ultimi studi scientifici il ruolo dei bambini nella diffusione del contagio covid è molto limitato . Gli ultimi studi supportano l’ipotesi che anche se i bambini sono asintomatici e frequentano la scuola è improbabile che diffondano il contagio.

È importante comunque che le precauzioni non manchino: come fargli lavare spesso le mani o il vigilare su eventuali sintomi della malattia così come arieggiare spesso le stanze o privilegiare la didattica all’ aperto o in ambienti spaziosi.

Sicuramente è un bene che la scuola riapra, soprattutto per i danni collaterali provocati nei bambini dal lockdown, oltre al ritardo a livello scolastico emergono disagi psicologici: la vita sociale e relazionale dei bambini è stata alterata in modo significativo interrompendo dei processi importanti come quello di crescita, di autonomia e acquisizione di competenze e conoscenze. Tra l’altro per i bambini più poveri la scuola è anche un luogo di sostegno, di protezione sociale, di promozione della salute e di supporto emotivo.

Sia gli insegnanti che i dirigenti si sono impegnati molto per trovare delle soluzioni quest’estate, le situazioni vanno trovate a livello locale bisogna considerare le 1000 variabili: sicuramente le problematiche di una scuola elementare non sono le stesse di un nido, di un liceo o dell’università poi bisogna considerare che è una struttura piccola non è come un vecchio palazzone e i problemi di una grande città non sono gli stessi di un paesino, ogni luogo ogni situazione è diversa, così come è diversa la disponibilità ad avere altri locali, spazi, insegnanti o volontari.

Le principali cose su cui si sarebbe dovuto fin da subito lavorare è:

la scuola in presenza

l’aumentare il tempo passato all’aria aperta

mandare i ragazzi più grandi a fare turni nei musei e nelle biblioteche

Questo secondo Roberta Villa, laureata in medicina, giornalista e mamma, sarebbe stata “un’occasione per rinnovare il modo di fare scuola e non solo i banchi“.

Ora per la scuola le cose più importanti sono: fare i tamponi, trattare e tracciare, isolare il più possibile.

È importante che ognuno di noi valuti la propria situazione prima di prendere alcune decisioni come se mandare o no a scuola il figlio o come gestire il rapporto coi nonni. Come dice la Villa è importante a questo punto evitare in tutti modi di lasciare il lavoro, cercare delle alternative ai nonni, come babysitter, pretendere dai dirigenti scolastici un’organizzazione accurata e sensata e in definitiva accettare questa situazione che stiamo vivendo.

Care unimamme, voi cosa ne pensate della prossima riapertura delle scuole? Ne siete contente oppure ne siete angosciate? Quali sono le vostre paure? Personalmente sono abbastanza serena e contenta di recuperare un pò di spazio per me stessa.

