Tomaso Trussardi e la tragica morte del fratello | FOTO

Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker, condivide alcuni ricordi sulla sua famiglia.

Nel 2014, il giorno del primo anno della seconda figlia Sole,Michelle Hunziker ha sposato l’imprenditore Tomaso Trussardi.

Tomaso Trussardi parla dei suoi lutti

La coppia ha due figlie Insieme: Sole, che ha ormai 7 anni e la piccola Celeste di 4. Più volte si è parlato del quarto figlio, magari un maschietto ma per ora non c’è niente di certo.

A Verissimo l’imprenditore bergamasco ha voluto condividere alcuni ricordi. Lui e Michelle si sono incontrati nel 2011, grazie a una conoscenza comune: Vittorio Feltri. ” Michelle è arrivata casualmente nella mia vita. Con lei si è creata immediatamente una connessione profonda e veloce che nel giro di quattro anni ci ha portato subito alla convivenza, al matrimonio e all’arrivo di due figlie. Oggi sono un uomo felice”.

A tutti Tomaso Trussardi può sembrare un uomo realizzato che ha tutto: una bella moglie, successo, ecc.. ma non tutti sanno che nella sua vita ha dovuto affrontare anche alcune tragedie. Nel 1999, quando aveva solo 15 anni, è venuto a mancare il padre Nicola, a causa di un incidente automobilistico.

Trussardi si rammarica di non averlo conosciuto da adulto. “L’ho vissuto più come figura genitoriale, che ami e che ti dà delle regole che cerchi di interpretare“. Secondo Tomaso il padre è stato un grande imprenditore, un grande lavoratore che gli ha insegnato molto.

Purtroppo questo non è l’unico lutto che ha segnato la sua famiglia: il 26 gennaio del 2003 morì suo fratello Francesco, l’uomo aveva appena 29 anni e Trussardi 20. “Ci ha lasciato dopo solo tre anni dalla morte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono“.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato da Tomaso Trussardi e delle sue dichiarazioni raccolte su Vanity Fair? Noi vi lasciamo con Michelle Hunziker che spera che le figlie ci siano l’una per l’altra.

