La praticante si sposa: il regalo di nozze dello studio legale è assurdo

Una donna, praticante in uno studio legale, ha ricevuto un singolare dono di nozze.

Unimamme, forse non lo sapete, ma il peso economico di un divorzio può addirittura mandare in rovina una famiglia. Sarà anche per questo che un avvocato ha fatto un singolare regalo di nozze a una praticante del suo studio.

Un regalo speciale tra avvocati

La vicenda si è svolta a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Napoli, dove l’avvocato Carmen Posillipo ha voluto fare un regalo di nozze davvero singolare. L’avvocato Posillipo ha regalato alla praticante Francesca un buono per una separazione consensuale gratuita della durata di 3 anni.

“Se questo matrimonio supererà i tre anni, convertirò il buono in denaro” ha spiegato l’avvocato Posillipo. Sul biglietto di auguri infatti l’avvocato ha spiegato: ” un po’ per esorcizzare, un po’ per gioco e anche per scaramanzia. il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri”.

Secondo i dati dell’Istat del 2019, che fanno riferimento all’anno prima si sono sposati 14,19 milioni di uomini e 14,36 milioni di donne. Rispetto al 2011 si è assistito a un calo.

Per quanto riguarda i divorzi i dati fanno riferimento al 2008 – 2014 e sono rimasti costanti, con l’introduzione del divorzio breve, nel 2015, sono aumentati.

A proposito del divorzio con figli ci sono 5 errori che i genitori non devono commettere per non danneggiare emotivamente i figli. Come per esempio non fare diventare i vostri figli i vostri messaggeri nelle comunicazioni tra un genitore e l’altro.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa notizia di cui si parla su Huffington Post? Voi come avreste preso questa provocazione? Noi vi lasciamo con le rivelazioni sul divorzio dei genitori della principessa Diana.

