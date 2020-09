Lavoro: le lauree più richieste nei prossimi anni

Secondo una stima fatta da Unioncamere, riguardo il fabbisogno occupazionale tra il 2020 e il 2024, elaborata nell’ambito del Sistema informativo Excelsior, in Italia tra le lauree più richieste c’è anche l’insegnamento.

Scegliere un corso di laurea non è sempre facile per genitori e figli, sono tante le cose da considerare, non ultima, se la laurea scelta sarà oppure no richiesta nel mondo del lavoro nei prossimi anni. Ma quali saranno le lauree più richieste nel mondo del lavoro nei prossimi anni?

Secondo una stima fatta da Unioncamere, riguardo il fabbisogno occupazionale tra il 2020 e il 2024, tra i corsi di laurea in Italia più richiesti c’è anche l’insegnamento.

Le lauree più richieste nei prossimi anni

Secondo Unioncamere il 34% della domanda di laureati in Italia riguarderà:

l’indirizzo medico-paramedico per il quale si stima la necessità di 173.000 unità l’indirizzo economico per il quale si stima saranno necessari 119.000 unità ingegneria per la quale si stima saranno necessarie 117.000 unità

Subito fuori dal podio ci sono:

l’insegnamento e formazione la cui richiesta sarà di 104.000 unità comprendendo anche le scienze motorie

Equilibrio tra richiesta e offerta

Se si vuole osservare questo studio a 360°, bisogna considerare che in alcuni casi il fabbisogno di laureati richiesti dalle imprese e l’offerta risultano in equilibrio altre volte no, dipende dai singoli indirizzi. Si potrebbe verificare una carenza nell’ offerta per quanto riguarda:

l’ambito medico sanitario, con 13.000 figure mancanti mediamente ogni anno

in ambito scientifico

nell’ ingegneria

invece in altri ambiti si potrebbe avere una eccedenza dell’ offerta:

nell’ambito politico sociale

nell’ambito linguistico

L’insegnamento e la formazione hanno bisogno di un ricambio generazionale

Come abbiamo visto l’insegnamento e la formazione riguardano una fetta molto importante della richiesta del mondo del lavoro. Considerando che il corpo insegnante soprattutto in Italia è tra i più anziani d’Europa, c’è una seria necessità di avvicendamento tra i lavoratori più anziani, prossimi alla pensione e i giovani laureati. Questo avvicendamento ci può essere solo se il sistema di reclutamento dei nuovi giovani laureati basato sui concorsi pubblici, avviene in modo più fluido.

Prima tuttavia bisogna stabilizzare le migliaia di precari storici che ormai non sono più giovani.

Come ogni anno, il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) ha pubblicato l’elenco delle migliori università italiane, suddivise in diverse classifiche a seconda delle dimensioni. In ciascun gruppo le università vengono valutate in base a diversi indicatori, tra questi le opportunità di occupazione che hanno i loro laureati. Ne abbiamo parlato nel nostro articolo: “Università italiane, le migliori secondo il Censis | Le classifiche“.

