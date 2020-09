Il Colosseo è un monumento unico e simbolo della storia di Roma e dell’Italia. Dal 25 al 30 settembre su History Channel verrà trasmesso un documentario molto delicato su un monumento che tra tutti è quello che più ci rappresenta, “Il Colosseo in Quarantena”.

Il “Colosseo in Quarantena” è un documentario prodotto da DMPA e LANCILUC per History Channel. Uno sguardo inedito sul Colosseo in un momento eccezionale della storia mondiale. Il documentario sarà mandato in onda su History Channel dal 25 al 30 settembre.

LEGGI ANCHE —> MASCHERINE A SCUOLA: SI AL TESSUTO MA MEGLIO CHIRURGICHE, COME COMPORTARSI?

Il Colosseo in Quarantena

Il Colosseo non era mai stato chiuso, da secoli e questa quarantena ha offerto agli archeologi e ai restauratori del Colosseo, la possibilità di scoprire tutti quei segni della storia che il Colosseo conserva ma che normalmente sono nascosti da un flusso turistico di migliaia di persone al giorno.

LEGGI ANCHE —> “LA SCUOLA NON PUO’ ESSERE UN REPARTO COVID”: L’ALLARME DI DANIELE NOVARA

Durante questa quarantena, è come se gli archeologi e i restauratori del Colosseo, avessero rincontrato un fidanzato a distanza che gli ha raccontato le sue ferite. Come dice il coregista, Luca Lancise: “gli imprevisti e le tragedie possono diventare un’ opportunità… da un posto dove tutto è passato tutto può ripartire”

Un documentario da far vedere a tutti i ragazzi, un monumento che tra tutti è quello che più ci rappresenta, come dice Luca Lancise “in questo documentario si può vedere un Colosseo “segreto”, più che un monumento granitico il Colosseo appare come una casa, piena di vita”.

Secondo il coregista Davide Morabito, “Il colosseo è un monumento iconico conosciuto in tutto il mondo, testimone di tante storie che ci riguardano tutti, conservare la memoria del passato aiuta l’umanità a guardare con più lungimiranza al futuro. Questo documentario racconta il lavoro impegnativo, incessante e meticoloso, svolto da chi ha la responsabilità di conservare questa memoria.”

I ragazzi sono il nostro futuro, è molto importante che la nostra” memoria” giunga a loro e che guardino questo documentario, un documentario alla scoperta di un Colosseo inedito e “segreto”.

Il documentario verrà mandato in onda su History Channel:

il 25 settembre alle 21:00 e anche

settembre alle e anche il 26 settembre alle: 2:15 2:20 8:09 9:20 19:00 19:20

settembre alle: il 27 settembre alle: 14:20 22:40

settembre alle: il 30 settembre alle 23:30

LEGGI ANCHE —> RITORNO A SCUOLA: PREVISTI CONGEDI STRAORDINARI E SMARTWORKING

Care unimamme noi vi consigliamo vivamente di fare vedere ai vostri ragazzi questo bellissimo documentario.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili su GOOGLENEWS.