Bimba di 14 mesi in coma: il risultato delle analisi sconvolge i medici

Una bimba di 14 mesi ha ingerito della droga che forse ha preso a casa. Gli investigatori stanno indagando per scoprire la verità.

Una bambina molto piccola è stata portata dai genitori al pronto soccorso in urgenza a Pavia. La piccola era in coma ed i medici del reparto di pediatria del San Matteo hanno trovato tracce di marijuana nelle sue urine.

Purtroppo non è la prima volta che sentiamo di casi di bambini piccoli che vengono ricoverati in ospedale perchè hanno delle vere e proprie crisi di astinenza.

Bimba di 14: tracce di marijuana nelle urine

La vicenda riguarda una bambina di 1 anno e 2 mesi del pavese che ha iniziato ad accusare degli strani sintomi. La piccola da qualche giorno era sempre stanca ed una sera è piombata in un sonno quasi catalessico. I genitori hanno provato a svegliarla, ma non riuscendoci si sono precipitati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. I medici si sono subito occupati delle piccola e dopo le analisi delle urine hanno avuto la conferma di quanto sospettavano: la piccola aveva ingerito della droga, nello specifico tracce di marijuana.

A seguito della scoperta, i sanitari hanno avvisato la Polizia affinché provvedesse agli accertamenti del caso. Intanto, la bimba è stata trasferita nel reparto di pediatria e sottoposte a tutte le cure necessarie.

Fortunatamente, nel giro di pochi giorni, grazie alle cure del personale medico, la piccola si è ripresa.

Stando a quanto è stato riportato dal quotidiano La Provincia Pavese , i genitori sono stati ascoltati dagli inquirenti perchè il sospetto è che la piccola abbia ingerito la droga dopo che i genitori l’hanno consumata e lasciata in giro per casa. Però non ci sono ancora delle conferme, nel frattempo la bimba è stata allontanata dalla famiglia ed affidata al personale di una struttura protetta su decisione del Tribunale dei Minori di Milano.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Cosa ne pensate?