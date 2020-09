E’ nato Fiume, ovvero River, il figlio di Rooney Mara e Joaquin Phoenix. L’attore ha voluto omaggiare il fratello e collega morto a soli 23 anni

E’ nato River, primo figlio di Rooney Mara e Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno recitato insieme nel film “Her” del 2013, nel film “Don’t Worry” e nel film “Maria Maddalena” del 2018. Stanno insieme dal 2016 e dopo le riprese del film Maria Maddalena si sono fidanzati e un anno dopo l’attrice portava già l’anello al dito.

Un amore molto riservato per queste due celebrità, che però ha portato alla nascita di un bel maschietto. L’annuncio della nascita lo ha dato Viktor Kossakovsky sul palco del Zurich Film Festival, dove è stato proiettato il documentario “Gunda”, prodotto dall’attore Phoenix.

Ma ciò che ha fatto più emozionare i fan è stato quello che ha aggiunto dopo. “Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può promuovere il documentario”. River, che in italiano sarebbe “Fiume”, è un omaggio al fratello dell’attore premio Oscar e produttore, morto prematuramente per overdose a 23 anni.

Phoenix ha perso il fratello maggiore River, anche lui attore, nel 1993, davanti ai suoi occhi all’entrata del locale Viper Room, di proprietà del loro amico Johnny Depp, per una overdose di droga.

Joaquin era molto legato al fratello e lo ha citato in diverse interviste, anche durante la consegna dell’Oscar per il film The Joker. Di lui l’attore ricorda episodi della vita quotidiana ma ha anche riferito di essergli grato per averlo avvicinato alla recitazione.

Pur non avendo mai superato il dolore della perdita, ha voluto rendere omaggio a suo fratello e i fan della coppia sono entusiasti del fatto che ci sia un nuovo River Phoenix nel mondo, e proprio nel mondo della recitazione. L’attore anche se scomparso prematuramente aveva avuto una grande celebrità per i suoi ruoli in film icona come “Belli e Dannati” e “Stand by Me”.

Dunque anche questa coppia famosa ha scelto un nome particolare, che fa parte della loro tradizione familiare e che rimanda ad una persona cara che non c’è più. Siamo sicuri che la scelta del nome per questi due genitori è stata un momento di grande emozione e che l’attore terrà viva la memoria dell’amato fratello grazie al suo piccolino.

E voi unimamme sapevate di questo lieto evento per questa coppia vip?

