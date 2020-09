Tamponi vs test salivari: uno studio stabilisce i più efficaci e veloci

Nuovi test per effettuare screening di massa per limitare il contagio da coronavirus.

Unimamme, esperti e scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per trovare modi sempre più rapidi ed efficaci per individuare la Covid 19.

Tamponi e test salivari a confronto

Oggi vi parliamo di uno studio giapponese dell’Università di Hokkaido.

Lo studio si è concentrato su tamponi e test salivari:

sono stati testati 2000 individui asintomatici per lo screening del coronavirus

per lo screening del coronavirus sono stati confrontati tamponi e test salivari

i tamponi hanno intercettato i positivi nel 77- 93%

i test salivari dall’83 al 97%

entrambi i test hanno intercettato i negativi nel 99,9% dei casi

anche la carica virale è risultata simile con i 2 test

sono state confrontate la classica PCR e la rapida, ma meno usata RT-LAMP

Takanori Teshima, il responsabile dello studio, ha commentato: “i test salivari hanno un significativo vantaggio logistico rispetto ai tamponi. La raccolta della saliva è indolore e fai-da-te e, cosa ancora più importante, elimina lo stretto contatto con l’operatore sanitario, riducendo il rischio di esposizione virale”.

Il dottor Teshima ha aggiunto che la ricerca del virus può avvenire anche col metodo rapido RT-LAMP, quest’ultima infatti non è significativamente inferiore a quella della PCR, questo suggerisce che la RT- LAMP sia una valida alternativa per diagnosticare la Covid -19, in modo particolare quando il responso va dato nel momento e nel luogo di effettuazione del test. A questo proposito vi ricordiamo che per tornare a scuola, per esempio, sono necessari due tamponi e un certificato medico.

Dai risultati dello studio si deduce che i test salivari sono sufficientemente attendibili e possono essere impiegati su larga scala.

Unimamme, cosa ne pensate di questo studio e dei suoi risultati riportati su Clinical Infectious Diseases ? Noi vi lasciamo con i 3 rischi dei tamponi sui bambini.

