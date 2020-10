William e Harry paghette stellari: il principe Carlo padre premuroso

Il Principe Carlo d’Inghilterra dà la paghetta ai suoi famigliari più prossimi.

Unimamme, forse non tutte saprete che ogni anno il Principe Carlo d’Inghilterra pubblica un rapporto sulle sue spese.

Il principe Carlo e le sue spese personali

Dando un’occhiata al resoconto di quest’anno si è notato che i suoi figli, il principe William, il Principe Harry e le loro dolci consorti: Kate Middleton e Meghan Markle vengono remunerati dall’erede al trono a suon di milioni di sterline.

Dall’aprile 2019 al marzo 2020 il Principe del Galles ha avuto un reddito personale di 22,2 milioni di sterline ricavati dal Ducato di Cornovaglia, mentre 1,7 milioni di sterline gli sono arrivati dal Sovereign Grant che è il fondo stabilito dal governo britannico per gli impegni ufficiali della Corona che a loro volta vengono distribuiti tra i membri della Corona che lavorano. E questo non dovrebbe comprendere Harry e Meghan che si sono staccati, ma solo in teoria.

Tra le spese del Principe Carlo spunta però una voce un po’ particolare: “Finanziamento delle attività del Duca e della Duchessa di Cambridge e del Duca e della Duchessa di Sussex, e altre spese che includono investimenti e trasferimenti alle riserve“.

In pratica si tratta di un extra elargito da papà Carlo ai figli e alle rispettive mogli.

Sono ben 5,6 milioni di sterline. Le cifre si riferiscono al periodo precedente al distacco del principe Harry dalla famiglia reale, ma il principe Carlo ha continuato ad elargire soldi a tutti i figli attraverso il suo capitale personale.

Insomma care unimamme, sembra proprio che il Principe Carlo elargisca la paghetta ai figli, come riportato su Express.co.uk. Voi cosa ne pensate? Lo trovate giusto? Noi vi lasciamo con il soprannome dato dai nipotini al nonno Carlo.

