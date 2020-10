Checco Zalone in lutto: addio a Mirko, il ragazzino malato di Sma

Lo spot era stato realizzato per raccogliere fondi per aiutare la ricerca per i malati di Sma. Il video, che per chi non lo ricorda o non lo avesse mai visto, riproponiamo, è proprio sullo stile del comico che con toni irriverenti ribalta i valori sui quali di solito si fa leva per indurre le persone a donare. Non si punta sulla pietà e sulla compassione, ma “l’egoistica voglia di far guarire chi è affetto dalla patologia per rendere a se stessi la vita più facile”.

Lo spot ha raccolto milioni di visualizzazione anche grazie alla presenza di Mirko. Il video era stato girato nel 2016 ed iniziava con Mirko che tamponava con la sua carrozzina l’auto di Zalone, per poi bloccargli il passaggio sulle scale, non lo faceva dormire la notte e poi alla fine gli “ruba” anche il parcheggio: “Io chiamo la ricerca contro la Sma e dono un sacco di soldi, così tu guarisci e ti faccio un c… così“. Un video molto bello, ma anche commovente.

Voi unimamme sapevate di questa triste notizia?