Come curare un animale in famiglia: la divisione dei compiti

La collaborazione in famiglia per prendersi cura di un animale domestico rafforza l’unione familiare e aiuta i nostri figli a responsabilizzarsi, a patto che ci si dividano i compiti in famiglia!

Molte famiglie adottano un animale domestico in seguito alle richieste pressanti dei propri figli. Una volta ottenuto questo bellissimo dono però, i bambini dimenticano le promesse fatte di prendersi cura dell’animale. In molte famiglie i bambini pensano soltanto a giocare con il loro amico peloso e spetta ai genitori prendersene cura.

Così facendo però si perde una vera opportunità, che è quella di utilizzare l’animale domestico come strumento per educare i nostri figli e renderli più responsabili. Prendersi cura di un animale infatti può favorire lo sviluppo nel bambino del suo senso di responsabilità, la sua pazienza e attenzione alle necessità degli altri oltre a potenziarne l’autostima. Quindi l’ideale, una volta arrivato l’animale domestico a casa, dividersi i compiti relativi alle sue cure.

Dividersi i compiti in base all’età dei componenti familiari

Nel dividersi i compiti la prima cosa da fare è redigere una lista con tutte le cose che devono essere fatte per i nostri amici pelosi. In seguito andrà stabilito chi farà cosa, tenendo conto dell’età di ciascun membro della famiglia.

È importante che il bambino riesca con un pò di buona volontà a svolgere il compito assegnatogli, questo lo farà sentire orgoglioso di sé stesso.

È importante mostrare il bambino come va fatto ciascun compito e dargli il tempo per poterlo imparare a svolgere; se necessario si può suddividerlo in parti più piccole per renderlo più semplice.

Fin da subito bisogna stabilire cosa fare se il bambino completa perfettamente i propri compiti.

È importante che ci siano regole anche per l’animale domestico: ci saranno probabilmente luoghi della casa dove non può stare e bisognerà concordare tutti insieme quali siano le regole per lui e quali parole e gesti utilizzare per educare il nostro amico animale. Delle regole ad esempio che esistono in tutte le case sono:

non disturbare l’animale mentre dorme o mentre mangia lavarsi sempre le mani dopo aver giocato con lui o aver toccato i suoi oggetti



Queste regole aiuteranno sia il bambino a diventare più responsabile che l’animale a sapere fin da subito quello che può e non può fare, riducendo malintesi e frustrazioni.

Infine ma non ultimo per importanza la collaborazione in famiglia per prendersi cura di un animale domestico rafforza l’unione familiare.

Vediamo ora i compiti in base all’ età del bambino:

Fino ai tre anni il bambino non fa differenza tra giochi e animali e non può prendersi cura dell’animale domestico ma può imparare a rispettarlo e a non trattarlo come un peluche.

Tra i tre e i sei anni il bambino può iniziare ad aiutare a svolgere compiti molto semplici sempre sotto lo sguardo della mamma o del papà:

pulire e riempire la ciotola dell’acqua o del cibo

lanciare un giocattolo per far correre l’animale e giocare con lui

A sei anni i bambini iniziano a capire empaticamente quello che prova il loro animale e iniziano a trattarlo con rispetto: infatti secondo gli esperti questa è l’età giusta per avere un animale domestico.

Tra i sei e i 10 anni il bambino può occuparsi dei bisogni quotidiani dell’animale come

riempirgli la ciotola dell’acqua e del cibo

premiarlo quando si comporta bene

giocarci insieme

prepararli dei giocattoli casalinghi

raccogliere le sue cose in giro

Tutto questo a patto che ci sia sempre la supervisione di un adulto.

A partire da 10 anni secondo gli esperti i bambini possono occuparsi di compiti più complessi e di maggior responsabilità come

portarli a passeggio se si tratta di un cane di piccola, media taglia anche se sempre in compagnia di un adulto

aiutarlo a fare il bagno

pulire la lettiera del gatto

spazzolare l’animale

partecipare alle lezioni di addestramento

E fondamentale che i bisogni dell’animale siano tutelati sempre dalla supervisione finale di un adulto che veglia sulla situazione.

Adulti alcuni compiti possono essere effettuati soltanto da un adulto come

la somministrazione di alcune medicine

portare a spasso un cane considerato dalla legge potenzialmente pericoloso

Queste sono delle indicazioni generiche poi sta ad ogni genitore, in base allo sviluppo e alla personalità del proprio figlio e del proprio animale valutare se il compito è idoneo al bambino o aumentare il livello di responsabilità.

I genitori devono comunque sempre prendersi la responsabilità di quello che accade in casa loro, controllando le interazioni, educando gli animali domestici e insegnando ai propri figli come trattarli.

Quindi care Unimamme, insegnate ai vostri figli a prendersi cura dei loro animali come si legge su foundation-affinity. Personalmente ci credo molto e visto che abbiamo 3 gatti di età diverse nella mia famiglia i nostri figli ci aiutano a prendercene cura: li spazzolano, gli danno da mangiare, gli cambiano l’acqua più volte al giorno, ci giocano e li coccolano tutti e tre, dividendo equamente il tempo che hanno. Qualche volta si preoccupano anche per qualche acciacco: se il più vecchiarello, Arsenio, zoppica; se la sempre vecchiarella Margot fa la pipi in giro per casa; se Minu, la piccola di casa’si è nascosata e non si trova più. Comunque da mamma, quando li vedo all’opera mi sento molto fiera di loro!

