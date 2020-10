Scuola: arriva l’assistenza medica e psicologica

Il ministero dell’istruzione ha dato alla scuola, con la nota 23072 del 30 settembre 2020, risorse finanziarie a fini amministrativi-didattici.

Il ministero dell’istruzione il 30 settembre 2020 ha comunicato alle istituzioni scolastiche, l’assegnazione di risorse finanziarie a fini amministrativi-didattici.

LEGGI ANCHE —> RITORNO A SCUOLA: PREVISTI CONGEDI STRAORDINARI E SMARTWORKING

Grazie a questa le scuole potranno conoscere la disponibilità per il 2020-21, delle proprie risorse finanziarie e conseguentemente programmare le spese e le attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF.

Tutte le novità per la scuola in una nota

La nota

Nella nota ci sono elencate

elencate tutte le voci della dotazione che riguardano: l’amministrazione la didattica le risorse relative agli istituti contrattuali del fondo unico.

che riguardano: alcune precisazioni sugli incarichi temporanei a sostegno delle iniziative connesse all’ emergenza epidemiologica.

a sostegno delle iniziative connesse all’ emergenza epidemiologica. delle risorse stanziate per ogni scuola per l’assistenza psicologica e medica che ammontano a 1600 € (potranno essere utilizzati anche per altri servizi di assistenza medico-specialistica nel caso in cui la scuola abbia già provveduto con le proprie risorse ad attivare i servizi di assistenza medica/supporto psicologico agli alunni e al personale.

che ammontano a 1600 € (potranno essere utilizzati anche per altri servizi di assistenza medico-specialistica nel caso in cui la scuola abbia già provveduto con le proprie risorse ad attivare i servizi di assistenza medica/supporto psicologico agli alunni e al personale. un acconto per quanto riguarda il pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato, rispetto al fabbisogno totale che ogni scuola poi comunicherà in un secondo momento, nel mese di luglio 2021.

LEGGI ANCHE —> “LA SCUOLA NON PUO’ ESSERE UN REPARTO COVID”: L’ALLARME DI DANIELE NOVARA

LEGGI ANCHE —> MASCHERINE A SCUOLA: SI AL TESSUTO MA MEGLIO CHIRURGICHE, COME COMPORTARSI?

Care unimamme voi cosa ne pensate di questa novità per le scuole di cui parla orizzontescuola? Personalmente ne sono entusiasta, non solo per le cure mediche per i nostri figli sarebbero a portata di mano, ma anche per la terapia psicologica che a parer mio può aiutare i ragazzi a superare i momenti difficili che vivono quotidianamente a scuola e anche a casa. Avere qualcuno con cui confidarsi e che ti possa sempre dare il consiglio giusto la trovo una cosa stupenda. Ora sta alle scuole dimostrare serietà nell’ investire queste risorse. Speriamo bene!

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili su GOOGLENEWS.