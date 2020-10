Elodie rivelazione shock: “mi facevo le canne tutto il giorno

La cantante Elodie racconta la sua storia e le difficoltà che ha dovuto affrontare fin da bambina.

Unimamme, l’apprezzata cantante Elodie ha svelato il suo passato, fatto di tante situazioni difficili.

Elodie: la sua storia molto difficile

Elodie Di Patrizi è cresciuta nel quartiere Quartaccio a Roma con due genitori che avevano gravi problemi e lei era costretta a badare alla sorella minore che aveva 3 anni in meno di lei.

LEGGI ANCHE: DEMI LOVATO RICOVERATA PER OVERDOSE: LE CONDIZIONI DELLA CANTANTE

A proposito dei genitori la cantante ha raccontato sul Corriere della Sera: “Tossicodipendenza. L’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo”. Elodie racconta che a casa mancava l’acqua calda e che lei era trascurata. A 12 anni si faceva le canne e a 15 usciva tutto il giorno rientrando alle 7 del mattino del giorno dopo.

LEGGI ANCHE: LA MATTEL DEDICA UNA BAMBOLA ALLA CANTANTE ITALIANA ELISA

Diverse sue amiche sono rimaste incinte da adolescenti. Anche sua madre l’ha avuta molto presto, quando aveva solo 21 anni. A questo proposito vi invitiamo a leggere la vicenda di una classe scolastica dove 7 ragazze sono rimaste incinte dopo una gita. Elodie però ha saputo ricavare il positivo dall’esperienza di crescere in un quartiere difficile.

“Mi hanno dato la possibilità di vedere le vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo”.

LEGGI ANCHE: ALANIS MORRISETTE: LA CANTANTE è DIVENTATA MAMMA PER LA TERZA VOLTA

Elodie rimpiange però di avere solo il diploma di terza media, di non aver studiato. Per anni non è riuscita a confessare di non aver completato il liceo, dove è arrivata però al quinto anno senza bocciature. Purtroppo alla fine non ha fatto l’esame finale per timore del fallimento. “Avevo solo paura del fallimento, una cosa che mi ha accompagnata a lungo”. Nonostante tutti questi ostacoli Elodie non si è mai data per vinta e anzi, dice “si può venirne fuori”.

Per chi non lo sapesse Elodi Di Patrizi è una cantante 30enne che è stata lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2020 ha partecipato anche a Sanremo. In precedenza ha avuto una relazione con il cantante Lele Esposito, conosciuto proprio ad Amici, ma la loro storia è finita nel 2017. Dopo qualche altro breve flirt Elodie si è fidanzata con il rapper Marracash con cui ha collaborato per il brano Margarita.

Unimamme, voi conoscevate le vicende di Elodie di cui si parla su Huffington Post? Noi vi lasciamo con la dedica di Emma Marrone al padre, il suo supereroe preferito.

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.