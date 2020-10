La mamma di Marco Vannini: “ci hanno condannato all’ergastolo”

I genitori di Marco Vannini sono stati ospiti di Domenica In dove hanno aggiunto alcuni particolari alla loro vicenda.

Il processo ad Antonio Ciontoli si è concluso qualche giorno fa e ora i genitori di Marco Vannini sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In.

I genitori di Marco Vannini a Domenica In

Come forse già saprete il processo bis sulla morte di Marco Vannini si è concluso con la condanna di Antonio Ciontoli a 14 anni, mentre i suoi famigliari: la moglie Maria Pezzillo, i figli Martina e Federico a 9 anni e 4 mesi.

Come dicevamo, Marina e Valerio ha commentato, piuttosto commossi, la sentenza che finalmente fa giustizia a quanto accaduto a Marco, morto a 20 anni per un colpo di pistola sparato da Antonio Ciontoli “abbiamo lottato per cinque anni e abbiamo preso cinque anni di schiaffi, e quindi quando c’è stata la sentenza sentire che finalmente era successo quello che sembrava che non succedesse mai è stata una liberazione. Ma non una vendetta come si è detto. Io volevo soltanto giustizia. Ricordiamoci che comunque abbiamo perso non abbiamo più Marco, chi veramente pagherà siamo io e lui perché siamo condannati all’ergastolo”.

In questi anni i genitori di Marco hanno sostenuto una strenua battaglia per la verità e sicuramente non per interessi economici.

“Se un giorno avremo un risarcimento da parte dei Ciontoli, lo daremo in beneficenza per i giovani in nome di Marco”. Dopo aver udito la sentenza Antonio Ciontoli aveva chiesto scusa, definendo la morte di Marto il suo “errore irrecuperabile”.

I genitori di Marco, a questo proposito, non hanno cambiato la loro posizione. “Se avesse voluto il perdono avrebbe potuto chiamarci in questi 5 anni. Parla di errore, ma lui non ha fatto tutto il possibile per salvare Marco”.

Unimamme, cosa ne pensate di queste dichiarazioni riportate a Domenica In? Noi vi lasciamo con le dichiarazioni di Marina Conte dopo la fine del processo.

