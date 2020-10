Coronavirus da mamma a neonato: il rischio di contagio è raro secondo diversi studi scientifici.

Fin dall’inizio della pandemia del nuovo Coronavirus Sars-CoV-2 si era registrata una bassa incidenza dei contagi da mamma a neonato. Non sono stati pochi i casi in cui donne positive non hanno trasmesso il virus ai figli né durante né dopo la gravidanza. Merito evidentemente di una carica virale bassa, che non ha consentito al virus di attraversare la placenta durante la gestazione, e dopo la nascita del bambino merito soprattutto dell’osservanza delle misure di prevenzione: uso della mascherine e igiene.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS E ALLATTAMENTO AL SENO: COME EVITARE LA TRASMISSIONE MATERNO-INFANTILE

I casi di contagio non sono mancati ma sono stati comunque rari. Ora questa rarità del rischio di trasmissione del virus da mamma a neonato è confermata da nuovi e più recenti studi scientifici.

Coronavirus da mamma a neonato: rischio di contagio raro

Un recente studio americano da poco pubblicato ha dimostrato che la trasmissione del nuovo Coronavirus da mamma a neonato è molto rara. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell’Irving Medical Center della Columbia University di New York, con la collaborazione del Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital di New York.

Nello studio sono state esaminate le cartelle cliniche di 101 bambini nati da madri positive al Coronavirus negli ospedali newyorhcesi Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital e Presbyterian Allen Hospital, nel periodo dal 13 marzo al 24 aprile 2020. Di questi 101 neonati, solo 2 hanno contratto l’infezione ma senza manifestare i sintomi clinici di Covid-19. Dunque, la stragrande maggioranza dei neonati non è stata contagiata dalla madre. Un risultato importante in una delle zone degli Stati Uniti più colpiti dal Coronavirus e con un elevato numero di morti.

Il rischio di contagio da mamma a neonato è stato evitato grazie alla scrupolosa osservanza delle norme igieniche di sicurezza. Le mamme positive hanno indossato mascherine chirurgiche e sono state poste in stanze apposite dove è stato assicurato il distanziamento dai neonati, che sono stati posti in culle protettive lontane almeno 1 e 80 cm dal letto delle mamme.

I medici non hanno impedito l’allattamento al seno e il contatto del neonato con la pelle della mamma, anzi sono stati incoraggiati. In questi casi le mamme positive al virus hanno osservato una rigorosa igiene personale, soprattutto alle mani e al seno. Durante l’allattamento le mamme indossavano la mascherina. Queste precauzioni hanno permesso di evitare la trasmissione del Coronavirus dalla mamma al neonato.

LEGGI ANCHE: IL VIRUS SI PUÒ TRASMETTERE IN GRAVIDANZA: LA CONFERMA DA UNO STUDIO

Lo studio dei ricercatori di New York è stato pubblicato sulla rivista scientifica Jama Pediatrics con il titolo di “Outcomes of Neonates Born to Mothers With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection at a Large Medical Center in New York City“, “Risultati sui neonati da di madri con infezione da sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 presso in grande centro medico di New York City”.

LEGGI ANCHE: COVID-19, NEI BAMBINI SINTOMI LIEVI: LA SPIEGAZIONE È FORSE NELLA LATTOFERRINA

Che ne pensate unimamme?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.