Vacanze di Natale allungate per le scuole in Germania, contro il Covid. La proposta.

Sappiamo che i contagi del nuovo Coronavirus sono inferiori nelle scuole rispetto ad altri luoghi pubblici, almeno stando ai primi dati di cui disponiamo dalla riapertura dell’anno scolastico. I casi sono aumentati nel corso delle settimane, con classi mandate in quarantena o scuole intere chiuse. Si tratta di uno scenario che si è ripetuto un po’ ovunque in Europa e nel resto del mondo. L’impatto del Covid in diversi Paesi ha costretto a rivedere l’organizzazione delle attività didattiche e delle abitudini a scuola, con gli alunni distanziati in classe o alternati con la didattica a distanza, l’uso delle mascherine e tante altre limitazioni purtroppo inevitabili.

Con l’inizio dell’autunno i contagi in generale hanno ripreso a salire di nuovo a ritmo sostenuto, dopo la pausa estiva che aveva dato a molti l’illusione di essere fuori pericolo. Gli epidemiologi, tuttavia, avevano avvertito che sarebbe arrivata una seconda ondata della pandemia, soprattutto con i primi freddi di stagione. E così è accaduto. È bastata qualche leggerezza di troppo durante l’estate, il mancato rispetto del distanziamento e dell’uso delle mascherine, e già i contagi hanno ricominciato a risalire nel mese di agosto, quando era ancora molto caldo. Poi sono esplosi nella seconda metà di settembre, soprattutto in Spagna, Francia e Regno Unito, ma stanno risalendo in modo consistente anche in Italia e in Germania.

Proprio in quest’ultimo Paese stanno valutando una proposta piuttosto originale per contenere i contagi che un tempo sarebbe stata il sogno tutti gli studenti. In questo periodo, dopo i lunghi mesi di chiusura non possiamo saperlo. La proposta, comunque, è quella di allungare le vacanze di Natale.

Vacanze di Natale per le scuole in Germania, la proposta contro il Covid

Per contenere i contagi da nuovo Coronavirus e Sars-CoV-2, che aumenteranno ancora nei prossimi mesi, con il freddo, e si sovrapporranno all’epidemia influenzale, in Germania stanno pensando di allungare le vacanze di Natale. I ragazzi resterebbero a casa due o anche tre settimane in più, evitando di uscire nei mesi di gelo invernale, quando i rischi di contagio da Coronavirus saliranno, anche per il fatto di trascorrere molte ore in ambienti chiusi e poco arieggiati a scuola. In questo modo i casi di Covid-19 dovrebbero essere contenuti, così come quelli di influenza, visto che il picco di questa epidemia si verifica di solito proprio nelle settimane successive al Natale, tra metà e fine gennaio.

Si tratta al momento solo di una proposta, non c’è alcun provvedimento, ma l’idea potrebbe essere buona. Le settimane in più di vacanze di Natale verrebbero recuperate più avanti a Pasqua e in estate. Certo per i ragazzi non è una gran prospettiva: se la proposta verrà approvata staranno si di più a casa per lunghe vacanze natalizie ma poi perderanno quelle di Pasqua e dovranno andare a scuola anche per parte dell’estate. Dal punto di vista epidemiologico, tuttavia, è più sensato restare a casa in inverno, quando fa freddo, evitando i contagi, anche del virus influenzale, e andare a scuola in primavera ed estate, quando è meno pericoloso stare nei posti al chiuso, grazie alla maggiore ventilazione assicurata dalle finestre aperte.

La proposta di allungare le vacanze di Natale per le scuole in Germania viene da alcuni membri del Bundestag, il parlamento tedesco. Il loro obiettivo è quello di contenere la diffusione del Covid-19, lasciando a casa nel periodo più freddo dell’anno milioni di studenti e di insegnanti.

Christoph Ploß, membro della CDU (Unione Cristiano Democratica), il partito di Angela Merkel, sostiene che il governo debba prendere in seria considerazione un’estensione di due o tre settimane delle vacanze di Natale, per poi accorciare la pausa estiva e di Pasqua e consentire agli studenti di frequentare le lezioni anche a primavera inoltrata e in estate. In questo periodo, infatti, la circolazione del Coronavirus dovrebbe essersi notevolmente ridotta e fintamente potrebbe essere disponibile anche un vaccino. Diversi sono in sperimentazione.

La proposta è condivisa anche da Stephan Pilsinger, deputato bavarese della CSU (Unione Cristiano-Sociale) e medico, che ha suggerito addirittura di allungare le vacanze di Natale fino a un mese, recuperando poi i giorni di lezione persi a Pasqua e in Estate. “La salute di studenti e insegnanti deve essere la priorità assoluta“, ha dichiarato in un’intervista Pilsinger. Vedremo se questa proposta sarà attuata e come reagiranno gli studenti.

