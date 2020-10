Evento eccezionale su un’isola: non succedeva da 93 anni!

Una bimba è venuta alla luce su un isola in cui nessuno partoriva oramai da bene 93 anni. Le’vento eccezionale strappa un sorriso a tutti.

Unimamme, oggi vi parliamo di una bellissima notizia proveniente da un’isoletta del Maine.

Bimba nasce nel Maine: la sua storia

Per ben 93 anni, a Little Cranberry, non è nato nessun nuovo bambino. L’ultimo era stato Warren Fernald, classe 1927, che aveva vissuto di pesca di gamberetti fino alla morte, a 77 anni, nel 2005.

Di recente però da Little Cranberry, è arrivata una notizia a dir poco fantastica. A Isleford, città di quest’isola, è nata una bambina: Azalea Belle Grey, la prima dopo ben 93 anni.

La sua mamma, Erin Fernald, ha dato la notizia su Facebook: “oggi diamo il benvenuto nella nostra famiglia ad Azalea Belle Grey. È nata sana e salva nella nostra casa di Islesford ed è la prima nata sull’isola dopo il suo bisnonno”.

Erin e suo marito hanno altri 5 figli, nati tutti a terra, due in ospedale e tre a Northeast Harbor a Mount Desert Island. In teoria la piccola Azalea sarebbe dovuta venire alla luce in quest’ultima località, come i suoi fratelli, ma alla fine Erin, che era rimasta lì fino a fine settembre, dal momento che non le erano ancora arrivate le doglie, aveva deciso di tornare a Isleford.

Alla fine la loro piccola Azalea è venuta alla luce ad Isleford, dove i genitori hanno avuto il sostegno dei loro concittadini e dell’ostetrica del posto. La mamma di Azalena ha detto a Good Morning America “credo che la connessione con mio nonno sia molto bella. Anche io e mia nonna abbiamo avuto 6 figli“. A Isleford vivono 120 persone, ci sono due scuole: una a Isleford per 9 studenti e una a Great Cranberry Island che ne ha 3.

Unimamme voi che cosa ne pensate di questa bella storia di cui si parla su Daily News? Noi vi lasciamo con tutto quello che c’è da sapere sul parto in casa.

