Mattinata movimentata per la casa più spiata d’Italia:ben due aerei hanno sorvolato il giardino portando a Tommaso Zorzi i messaggi dei fan.

Questa mattina la casa del Grande Fratello Vip ha vissuto un continuo susseguirsi di aerei con i messaggi dei cari dei Vip concorrenti del programma. Tra i tanti aerei che hanno sorvolato la casa di Cinecittà, ben due erano per Tommaso Zorzi, il giovane concorrente divenuto famoso a seguito della sua partecipazione al programma “Riccanza“.

Già in passato, durante la puntata in diretta, l’influencer aveva espresso ad Alfonso Signorini il suo desiderio di ricevere un messaggio aereo.

Gli aerei per Tommaso dai fans: “Grazie”

Il primo messaggio aereo per il giovane Tommaso è stato commissionato dal suo fan club di Napoli. “Tommy the best Napoli ti adora“, ha letto il ragazzo dal giardino della casa con le lacrime agli occhi per la commozione.

Il secondo messagio aereo, invece, sembrerebbe stato inviato dai suoi fan su Instagram per riferire all’influencer la notizia del suo raggiugimento di un milione di followers. “Tommy ma parliamo di te…1mln di fan“, era scritto sul messaggio.

“Grazie Napoli!”, dopo il passaggio dei due aerei, il ragazzo commosso ha prima ringraziato pubblicamente i suoi devoti fan e poi ha commentato i mesaggi.

“Adoro“, ha esclamato Tommaso ancora emozionato da quanto accaduto spiegando anche agli altri concorrenti che “ma parliamo di me” è una frase che ripete spesso durante le numerose dirette social. In merito al numero di fan, il ragazzo ha poi scherzato “ah, ma solo un milione?“.

Il commento di Elisabetta Gregoraci in merito non ha tardato ad arrivare: “Adesso devi andare a Napoli a mangiare!”.

Solo pochi giorni prima, l’arrivo di un misterioso aereo aveva reso titubanti tutti gli inquilini della casa. “Tutti vogliono essere noi“, recitava lo striscione. Un messaggio che nessuno aveva capito e che solo dopo qualche ora si è rivelato essere diretto a Tommaso.

Questa particolare attenzione dei fan nei confronti del giovane influencer non ha tardato ad indispettire e a suscitare l’invidia di alcuni concorrenti e, in particolare, della show-girl Elisabetta Gregoraci. La donna, aveva infatti confidato a Maria Teresa Ruta che il misterioso aereo era in realtà rivolto a lei e non al ragazzo.

Ad ogni modo è impressionante il calore dei fan di Tommaso che, almeno per oggi, hanno sicuramente rallegrato la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

di Simona B.