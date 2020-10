GFVip, Francesca Pepe rientra in casa per uno scontro

Nella puntata andata in onda il 19 ottobre, una discussa Francesca Pepe rientra nella casa del Grande Fratello Vip per pochi minuti. La modella eliminata solo poche puntate prima si è lanciata in uno scontro diretto con alcuni inquilini.

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata segnata da un grande e temuto ritorno in casa. L’ex concorrente Francesca Pepe è infatti rientrata in casa – anche se solo per pochi minuti – per chiudere i conti in sospeso che aveva lasciato con alcuni concorrenti al momento della sua eliminazione.

Appena entrata in casa, seppur nel pieno rispetto delle norme di distanziamento, Francesca si è lanciata in un confronto furibondo con Andrea Zelletta e Dyane Mello.

GFVip: in diretta lo scontro tra Francesca e Andrea

Senza dubbio, Francesca Pepe è stata una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà aveva dato adito a scontri e litigi mostrando poca tolleranza verso gli altri concorrenti del programma.

Amatissima dai fan che la supportano su tutti i social, alla modella è stato concesso di poter tornare per pochi istanti in casa per avere un confronto con Andrea Zelletta, con il quale i rapporti erano stati burrascosi fin dal principio.

Andrea, chiamato a rapporto dal conduttore Alfonso Signorini, appena ha visto in volto Francesca non ha reagito, lasciandola parlare.

“Vorrei chiarire solo le cose che sono state dette l’altra volta. A me hanno ferito molto e le trovo un po’ eccessive per una parola come comodino. Hai usato termini violenti. Dovresti chiedermi scusa“, ha subito detto la Pepe separata da Zelletta da un lungo vetro.

Andrea, con immensa calma, ha subito risposto: “Le mie parole sono state dettate da tante cose che sono state più gravi, comodino è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. ll mio sbrocco è dovuto a tante cose, non alla parola comodino. Mi sono scusato subito davanti a tutta Italia“.

GFVip, scontro Pepe-Zelletta: interviene Dayane Mello

In una calma surreale per gli standard a cui sono abituati gli spettatori fedeli al programma, è una terza inquilina della casa ad intervenire nel confronto e a sconvolgere l’equilibrio.

Dayane Mello, anche lei chiamata al vetro da Alfonso Signorini, si è avvicinata velocemente ad Andrea per unirsi alla discussione con l’ex concorrente.

L’oggetto della discussione tra le due donne, è l’infelice dichiarazione fatta dalla modella prima della sua eliminazione: aveva, infatti, accusato Dyane di non essere una buona madre.

“Quella frase è stata estrapolata da un contesto. Io non mi permetto di giudicare Dayane come madre”, ha tentato di scusarsi Francesca.

Tuttavia le sue parole non hanno sorbito alcun effetto sulla Mello che, dall’altro lato del vetro, ha replicato: “Le tue parole non mi toccano più“.

Alla domanda di Alfonso in merito a una possibile amicizia tra le due fuori dal gioco, entrambe le donne hanno lasciato chiaramente intendere che nessun rapporto di amicizia potrà mai esserci.

