In questa undicesima puntata del GFVip l’eliminata è Matilde Brandi: la donna è rimasta in casa per 36 giorni.

Questa settimana, attraverso il televoto, il pubblico da casa ha deciso per l’eliminazione di Matilde Brandi: la donna era al televoto contro Andrea Zalletta, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Considerata da molti “l’anima della casa”, la donna ha lasciato la casa con il 16% dei voti del pubblico.

L’incaricata per la lettura del verdetto è stata Elisabetta Gregoraci, che è scoppiata a piangere appena aperta la busta.

Matilde Brandi è l’eliminata: le reazioni degli inquilini

Prima della fine della puntata, è ormai un’istituzione di questo programma il momento del televoto e dell’elinimazione e la commozione che esso suscita nei concorrenti del programma.

Dopo l’apertura della busta, Alfonso Signorini ha lascioto pochi secondi agli inquilini della casa per salutare l’amica Matilde. L’ex ballerina, purtroppo, non è riuscita ad avere la meglio nel televoto ed è stata constretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e gli altri concorrenti.

Il verdetto ha suscitato le lacrime di tutti. A piangere è addirittura la contessa Patrizia de Blanck che, alla richiesta di spiegazioni da parte di Alfonso Signorni, ha risposto: “Piango perchè ho perso la mia parrucchiera!”.

Tranne Guenda e Tommaso, tutti gli altri concorrenti si sono riversati in lacrime a dare un ultimo abbraccio alla Brandi, prima che l’eliminata potesse definitivamente abbandonare la casa di Cinecittà. E’ chiaro, dunque, quanto al di là dei litigi e delle sfuriate l’ormai ex concorrente sia stata apprezzata e amata.

L’intervista in studio

Tornata in studio, Matilde Brandi ha aperto la famosa busta che, tuttavia, non le ha permesso di rientrare in casa.

“Chi è la più falsa e strategica di tutte?“, ha chiesto Alfonso Signorini. “Mamma e figlia“, ha risposto la donna.

Successivamente sono andati in onda i filmati con gli spezzoni dei battibecchi della concorrente eliminata con Tommaso Zorzi, concorrente molto forte di questa edizione.

