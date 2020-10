Si sta cercando in tutti i modi di evitare la diffusione del Coronavirus, limitare il contagio con le persone infette è importante.

Purtroppo stiamo attraversando un periodo storico molto duro legato alla pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Si sta cercando in tutti i modo i limitare la diffusione del virus, secondo le ultime stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) potrebbe aver già infettato un decimo della popolazione mondiale.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, SI TRASMETTE ANCHE PER VIA AEREA SECONDO I CDC

Un ultimo studio ha però concluso che la gran parte delle persone positive al tampone non infetta nessuno, con molto sorpresa degli esperti. Lo studio è stato appena pubblicato dalla rivista Science e la ricerca si è svolta negli stati indiani di Andhra Pradesh e Tamil Nadu, dove i sistemi sanitari dispongono di efficaci sistemi di sorveglianza sviluppati durante l’epidemia di AIDS, ha analizzato oltre mezzo milione di persone sottoposte a tampone.

Coronavirus contagio: ecco come avviene

I risultati che si sono ottenuti dallo studio dimostrano come la SARS-CoV-2 non si diffonde nella popolazione in modo uniforme ma a grappoli. Nello studio di Science, e riportato anche da Oggi Scienza, mentre il 70% delle persone risultate positive non ha contagiato nessun altro, il 60% di tutti i contagi è riconducibile ad appena l’8% degli infetti.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS COLPISCE MENO LE DONNE DEGLI UOMINI: LA SPIEGAZIONE SCIENTIFICA

Come avvengono i contagi? Ci devono essere una serie di circostanze e come dicono gli esperti a volte ci si trova nel momento sbagliato al posto sbagliato.

Ecco cosa o chi può favorire il contagio:

Una persona infetta uno o due giorni prima che i sintomi si manifestino ha una carica virale molto alta. Stare a contatto con questa persona può essere pericoloso anche perchè non avendo sintomi non sa di essere contagioso.

Stare nei luoghi chiusi e molto affollati e con scarsa ventilazioni non va bene ed aumenta le possibilità di essere contagiati. Per questo nelle scuole si tende a favorire una ventilazione degli ambienti costante .

. Persone che non indossano la mascherina o che parlano ad alta voce, ma anche chi canta o fa attività fisica.

Quindi gli ambienti ed i comportamenti a rischio possono favorire la diffusione. Si pensi al fatto che i maggiori contagi avvengono in ospedali, residenze per anziani, mezzi di trasporto, bar e ristoranti, palestre, impianti di lavorazione della carne, riunioni di lavoro, luoghi di culto, call center, prigioni, navi da crociera e durante eventi come matrimoni, funerali o feste private. Sarebbe meglio evitare questi luoghi quando sono super affollati.

Abbiamo imparato che il virus si trasmette attraverso i famigerati droplets, le goccioline di muco e saliva che espelliamo con starnuti e colpi di tosse, oppure come già detto cantando e parlando ad alta voce.

LEGGI ANCHE: PEDIATRI SUL CORONAVIRUS: PREVENZIONE E TAMPONI NECESSARI PER L’AUTUNNO

Il vurus può passare da una persona all’altra anche per contatto diretto e prolungato con una persona infetta o per contatto indiretto con una superficie contaminata.

Voi unimamme sapevate queste informazioni? Cosa ne pensate? Sapete cosa fare se si entra in contatto con un positivo?