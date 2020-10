Una bimba, una neonata risultata positiva si trova sola a dover combattere contro la Covid 19: la mamma l’ha abbandonata in ospedale.

Bimba in ospedale da giorni senza la mamma: la vicenda

La vicenda si è svolta presso l’ospedale dei Bambini di Palermo.

Qui, una settimana fa una donna con in braccio una neonata è arrivata al pronto soccorso sostenendo che la piccola non stava bene. Subito, come da protocollo, le è stato fatto il tampone che è risultato positivo. Così sono scattate le misure per il ricovero della bimba nell’area Covid 19, dopo che la madre era stata momentaneamente allontanata dalla piccina, non ha fatto più ritorno.

La dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria del Di Cristina ha spiegato a Repubblica che il personale dell’ospedale ha tentato, per giorni di rintracciare la donna, inutilmente. “A quel punto abbiamo avvisato le forze dell’ordine del possibile abbandono della piccola”. Pare inoltre che madre e figlia siano arrivate in ospedale a bordo di una volante della polizia.

Ora, le ricerche della donna che ha sostenuto di essere la mamma della bimba abbandonata nel reparto di malattie infettive sono affidate alla polizia che ha già acquisito la documentazione dell’accettazione e interrogato medici e infermieri che sono entrati in contatto con la donna.

Questa piccina è il ventiseiesimo bimbo ricoverato per il coronavirus nel reparto di malattie infettive di questo ospedale. La dottoressa Marilù Furnari assicura che solo 4 piccoli hanno qualche problema, mentre gli altri potranno tornare a casa appena negativizzati. La bimba abbandonata è quella che sta meglio.

La polizia cerca la donna, che parrebbe essere una palermitana, non solo per abbandono della piccina, ma anche per assicurarsi che la bimba non si sia contagiata a causa di un focolaio Covid 19.

