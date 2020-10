Chi è l’estetista cinica, Cristina Fogazzi? Tutto quello che c’è da sapere

Chi sarà mai l’estetista cinica che sta facendo parlare di sé per una polemica con Rai Radio 2?

Unimamme, ultimamente online sta infuriando una polemica che riguarda un personaggio molto noto sui social: l’estetista cinica, cioè Cristina Fogazzi.

L’estetista cinica: origine di un fenomeno

L’imprenditrice, l’estate scorsa, ha finanziato una serie di tour per mostrare le bellezze d’Italia, tra cui i Musei vaticani, realtà messe in difficoltà dalla pandemia. La sua visita in questo specifico “tempio” dell’arte”, però non è piaciuta ai conduttori della trasmissione radio Il ruggito del coniglio, che hanno criticato l’estetista cinica, insultandola. In breve, trattandosi di un’estetista non aveva il diritto di diffondere cultura.

Facciamo quindi un passo indietro e andiamo a scoprire chi è questo personaggio social. Cristina Fogazzi, classe 1974, originaria di Sarezzo è un vero fenomeno della rete, ma non solo.

La Fogazzi si è infatti inventata questo alter ego: l’estetista cinica, appunta, il cui motto è: “fate pace con il vostro corpo”. A seguito dell’esperienza con le clienti che cercano di riparare i vari inestetismi fisici lei vuole abbattere il mito della perfezione usando il suo “cinismo” ed essendo sincera e diretta nel dispensare consigli. Ha quindi creato un blog in cui dà consigli di bellezza mettendoci una buona dose di ironia e realismo e una pagina Facebook, una sorta di estensione del suo centro estetico con video tutorial e suggerimenti.

Nel 2019 ha aperto il suo primo negozio: VeraLab a Milano, aggiungendo poi vari corner e creando un vero business.

Il suo estro l’ha portata a partecipare alla trasmissione Detto Fatto su Raidue, cosa che le ha dato grande risalto, lì si è battuta per svelare le bugie e i falsi miti in campo estetico.

Nel frattempo ha scritto anche un libro: Guida cinica alla cellulite, insieme al dottor Enrico Motta, specialista in chirurgia estetica, e ha creato VeraLab, un negozio online e non di prodotti dedicati al corpo, alla pelle che rispettano l’ambiente. La sua visione d’insieme mira alla consapevolezza e questo, unito alla schiettezza la premia.

Forbes Italia l’ha inserita, nel 2020, tra le 100 donne più prestigiose . Nel 2019 ha chiuso l’anno con 29 milioni di Euro di fatturato.

Unimamme, voi conoscevate questo personaggio?

