Mbappé distrutto per un lutto: ti renderò orgoglioso, tu sei il vero eroe

Il giocatore di calcio Kylian Mbappé dà un tristissimo annuncio sui social.

Unimamme, oggi vogliamo parlarvi di un atleta, un calciatore, che ha dimostrato grande umanità verso un suo piccolo fan, verso il quale ha sviluppato un forte legame.

Mbappé e la storia del suo piccolo fan

Stiamo parlando del calciatore del Paris Saint Germain Kylian Mbappé e del suo piccolo amico Lucas.

Pochi giorni fa, in occasione dell’ultimo incontro di Ligue 1 del Paris Saint Germain, il giocatore, dopo aver segnato un gol, aveva tolto la maglia e aveva mostrato quella sotto in cui c’era una dedica per il suo amico Lucas, un bimbo di 8 anni che stava combattendo una difficile battaglia contro il cancro. “Coraggio Lucas, sono con te”. Il bambino infatti, suo grande tifoso, nelle ultime settimane era stato sottoposto a cure molto pesanti. Mpabbé aveva spiegato così il suo gesto all’emittente francese Telefoot, durante l’intervallo della sfida contro il Nimes “vorrei dedicare il mio gol al mio amico Lucas, perché noi siamo dei privilegiati, mentre altri non sono così fortunati”.

Purtroppo ieri è giunta la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, Lucas infatti è morto.

Ecco che cosa ha scritto il calciatore: “È con grande emozione che vi informo che Lucas è ora fra le stelle. In questo momento è molto difficile per me riuscire a trovare le parole, ma lo devo fare per rendere omaggio a un ragazzino pieno d’amore, di simpatia e, soprattutto, di coraggio, che mi ha insegnato tantissimo e con il quale avevo instaurato un legame forte. Cercherò di renderti orgoglioso, perché sei tu il vero eroe.“

“Sei tu che meriti questi elogi per aver combattuto la tua malattia per più di dieci mesi, senza mai lamentarti una volta. Sono estremamente orgoglioso di aver avuto la possibilità di essere tuo amico fino all’ultimo dei tuoi respiri e credimi che lo sarò per sempre. Ti voglio bene. Kylian“.

Dalle parole sincere per Mbappè si intuisce l’affetto che lo legava al bambino, a cui aveva fatto visita in ospedale. In passato Mbappé aveva messo all’asta alcune delle sue maglie per aiutare l’organizzazione Le petite bosses, che raccoglie fondi per il cancro.

