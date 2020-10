Raoul Bova di nuovo felice dopo 2 lutti: “sento di aver ricevuto un dono”

By

Raoul Bova parla della sua famiglia, del periodo difficile appena affrontato.

Raoul Bova è uno degli attori italiani più amati che ultimamente ha vissuto un difficile periodo a causa di due lutti molto ravvicinati.

Raoul Bova: la luce dopo il buio degli ultimi anni

L’attore infatti, nel giro di poco tempo ha perso sia il padre, nel 2018 che la madre, prima di riprendersi si è rotto una gamba ed è arrivato a pesare 110 kg.

Di recente l’attore ha dato alle stampe il libro: Le regole dell’acqua che dedica ai suoi 4 figli: Alessandro e Francesco di 20 e 19 anni, avuti da Chiara Giordano, mentre Luna e Alma, di 5 e 2 anni, sono nate dalla relazione con Rocio Munoz Morales, l’attuale . L’attore, in un’intervista con il Corriere, ha dichiarato di essere finalmente felice.

“Mi sento molto fortunato e molto impegnato ad affrontare età e problematiche così diverse. Diciamo che non arriva mai il momento di rilassarsi. Ovviamente la parte maschile ha una complicità diversa rispetto a quella femminile, che però ti dà un altro tipo di emozioni. Le bambine sono ancora molto piccole, hanno necessità più fisiche, quotidiane.” Bova sostiene che i più grandi svicolano un po’. “A loro devo stare dietro senza farmi notare. È giusto che affrontino da soli la vita, ma io ci sono per sorreggerli”.

Bova ha aggiunto di aver assistito al parto di tutti e 4 i suoi figli. Lui ne parla in termini entusiastici: “sono momenti indimenticabili, anche quelli in cui capisci meno perché sei preso dall’euforia, ma ti rimangono in una parte del cuore e del cervello. Senti di aver ricevuto un dono”.

Bova ha aggiunto che i figli maggiori stanno iniziando a conoscere le sorelline, a volersi bene. “Rispetto per i figli significa ascoltarli e non imporre nulla che non sentano davvero. Così ho aspettato che si sentissero liberi di vederle e oggi sono felice”.

Unimamme, cosa ne pensate delle sue parole riportate su Oggi?