Neonato abbandonato in aeroporto: test obbligatorio per le donne

Un neonato è stato abbandonato in aeroporto e le autorità, per trovare la madre, hanno “perquisito alcune donne presenti.

Quello che è successo ad inizio mese, ma la notizia è stata data solo adesso, è sconvolgente ed anche assurdo. La vicenda è avvenuta in un aeroporto di Doha dove le autorità hanno effettuato dei controlli troppo approfonditi.

Un’incidente offensivo, inaccettabile ed inappropriato verso un gruppo di donne.

Qualche giorno fa nei bagni delle scalo di Doha è stato trovato un neonato. Il piccolo era da solo e dopo una prima ricerca veloce della madre senza successo, le autorità aeroportuali hanno preso una decisione sconcertante.

Le autorità hanno deciso, per trovare la madre del bambino, di sequestrare un gruppo di donne sbarcate da diversi aerei.

L’episodio è stato denunciato all’emittente australiana 7News da parte di alcune donne australiane che erano su di un aereo sequestrato. Secondo le testimonianze dei passeggeri l’aereo era fermo sulla pista e dopo due ore le donne presenti sono state invitate a scendere. Le donne erano invitate ed entrare in un’autoambulanza per essere esaminate nel “dettaglio” per capire se avessero partorito di recente.

Un’esperienza terrificante come ha raccontato una passeggera, Kim Mills: “Mi hanno detto di farmi avanti, di entrare nell’ambulanza e mentre mi avvicinavo un altro ufficiale mi si è parato di fronte e mi ha detto: ‘No, no, tu no. Vai, vai“.

Mentre poi aspettava di ritornare sull’aereo è uscita una giovane donna: “E mentre aspettavo, è uscita dall’ambulanza una giovane: piangeva ed era distrutta. Mi sono avvicinata e ho provata a confortarla: ‘Ma cosa sta succedendo, cosa è successo?’, ho chiesto. E lei mi ha raccontato che avevano trovato un neonato in un bagno dell’aeroporto e che stavano esaminando tutte le donne. Io sono state la più fortunata di quante erano sul volo perchè ho i capelli bianchi e ho superato la sessantina: probabilmente mi hanno guardato e hanno pensato ‘non può essere lei…’“.

Una vicenda che ha dell’incredibile e che il ministro degli Esteri australiano, Marise Payne, sta analizzando: “E’ stata una catena di eventi estremamente, estremamente inquietante, scioccante e preoccupante. Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni molto chiaramente alle autorità del Qatar“.

Le autorità aeroportuali hanno cercato di difendersi affermando che lo stavano facendo perchè erano preoccupati per il benessere della madre che aveva appena partorito.

La donna non è stata rintracciata, ma per fortuna il bambino è in buone condizioni ed è stato affidato agli assistenti sociali.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda assurda? Vi lasciamo con la mamma che ha dimenticato all’aeroporto il figlio.