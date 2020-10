Pochi minuti fa, il presunto amante di Guenda Goria, concorrente del Grande Fratello Vip, è stato smascherato e ha rilasciato delle sconcertanti dichiarazioni in merito alla sua relazione con la figlia di Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria è senza dubbio uno dei personaggi più emblematici e discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. La donna, infatti, ha fatto parlare molto di sè per il suo rapporto con i genitori, per la sua vita sentimentale e per il burrascoso rapporto con alcuni dei concorrenti del reality-show.

Già in passato la donna aveva fatto discutere a seguito di alcune dichiarazioni in merito ad una presunta relazione con Telemaco D’Aquila, un uomo di ben 17 anni più grande della concorrente. A far discutere, questa volta, sono le dichiarazioni di un altro uomo, smascherato per la prima volta.

GFVip: “Era la mia amante”, parla l’ex di Guenda Goria

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha visto una furibonda Maria Teresa Ruta scagliarsi contro l’ex marito Amedeo Goria a seguito delle diffamanti parole che l’uomo aveva pronunciato in merito alla figlia Guenda.

Amedeo Goria, infatti, nella lettera inviata a Chi, ha anche sottolineato la relazione disastrosa che la figlia aveva intrapreso con un uomo scapestrato che l’aveva influenzata più di una volta.

Dopo le dichiarazioni del giornalista, la rivista Chi è riuscita a rintracciare quell uomo e ad intervistarlo: si tratta di Christian Leone che, con la donna, avrebbe avuto una breve relazione a Sharm El Sheikh.

Raggiunto dal magazine diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality show, l’uomo ha confessato il flirt e parlato di Guenda Goria.

“Ho avuto una storia con Guenda Goria. Sono io lo “scapestrato” di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa. Custodisco ancora sms, chat e foto che documentano la nostra relazione.“, ha dichiarato l’uomo intervistato.

“Io e Guenda abbiamo avuto un flirt, prima che lei che lei conoscesse Telemaco anche se io all’epoca ero sposato e lei ne era a conoscenza”: è questa la bomba mediatica lanciata da Christian.

La loro è stata, tuttavia una breve relazione, ha spiegato l’uomo al giornale: “Quando ci siamo rivisti le ho detto che non l’amavo. Lei ha subito reagito facendosi consolare da Telemaco”.

Secondo quanto dichiarato dall’uomo vicino alla concorrente, sarebbero da riguardare alcuni dei suoi comportamenti e alcune delle sue decisioni prese senza pensare troppo alle future possibili conseguenze.

Come reagirà Alfonso Signorini a seguito di queste rivelazioni? L’uomo ha detto la verità sul conto di Guenda? Sicuramente ne sentiremo parlare durante la prossima puntata in diretta del Grande Fratello Vip.

E voi, Unimamme, cosa pensate di questa vicenda piena di relazioni e tradimenti?