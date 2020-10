By

Nella notte di ieri, un ex protagonista di Temptation Island è stato accoltellato e ripetutamente colpito con un paio di forbici. La notizia è stata riportata dalla nota influencer Deianira Marzano, amica della vittima: l’uomo le avrebbe poi rilasciato un’intervista.

Nella notte del 26 Ottobre, Michael De Giorgio, che nel 2018 aveva partecipato al programma per coppie di Canale 5 con l’ex fidanzata Lara Rosie Zorzetto, è stato vittima di un aggressione.

Secondo le dichiarazioni dell’influencer sua amica, Deianira Marzano, la sua attuale fidanzata l’avrebbe ripetutamente colpito alla mano con un paio di forbici, causandogli gravi danni all’arto.

Temptation Island, accoltellato un ex protagonista

Il primo a raccontare l’accaduto è stato proprio Michael De Giorgio, attraverso il suo account Instagram. “Sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia. […] Il dolore più grande è dentro al petto, e per questo purtroppo non c’è nessuna cura.“, ha infatti scritto il ragazzo nelle sue stories.

La notizia, è stata successivamente diffusa da Deianira Marzano, nota influencer e amica della vittima, la quale ha appreso dell’accaduto dopo una chiamata di Michael.

“Mi state chiedendo di Michael Di Giorgio, io l’ho appena sentito e stava piangendo. Sta molto male e gli auguro di guarire presto anche se la cosa è molto delicata perchè riguarda la mano“, ha iniziato l’influencer.

Secondo le parole di Deianira, Michael sarebbe stato accoltellato dalla fidanzata. Un gesto abberrante che ha lasciato la donna disgustata. I due erano già seguiti dalle forze dell’ordine che già erano a conoscenza dei problemi della coppia.

“Nonostante ciò, lei ha provato ad ucciderlo e gli ha provocato una ferita dalla quale neanche i medici sanno se si riprenderà mai“, ha concluso l’influencer.

Tuttavia, la vittima, al momento non aveva confermato nè smentito le dichiarazioni della donna.

Michael Di Giorgio, l’intervista a Deianira Marzano dopo l’aggressione

Nella serata di ieri, i numerosissimi followers della vittima hanno chiesto all’amica influencer informazioni sull’accaduto e sull’attuale stato di salute di Michael.

In tarda serata, infatti, Deianira Marzano ha filmato una breve intervista telefonica fatta all’uomo in cui sono stati forniti ulteriori dettagli circa l’aggressione.

Michael De Giorgio si è mostrato alla telecamera con il braccio bendato dopo l’operazione subita poche ore prima.

“Ci vuoi raccontare cosa è successo?” gli ha chiesto Deianira.

“Io lavoro come tatuatore e questa aggressione mi ha anche provocato un danno economico enorme perchè non so se recupererò l’uso della mano sinistra“, ha premesso l’uomo.

“I fatti stanno così, quella forbice mi ha trapassato il polso. Sono stato fortunato perchè l’arteria è stata solo sfiorata. Tuttavia non sarò io qui ad anticipare quali saranno i provvedimenti che prenderò: è chiaro che la giustizia farà il suo corso“. ha poi proseguito la vittima, confermando le precedenti dichiarazioni in merito alla colpevolezza dell’ ormi ex fidanzata.

“Una persona che ti ama non fa questo. Non credete a questi amori violenti perchè questi sono solo amori criminali.“, ha infine concluso Michael.

Dopo queste parole, Deianira Marzano ha chiesto all’uomo di non giustificare mai questo gesto perchè le persone non cambiano ed aiutarle è solo copito di professionisti competenti nel settore.

“E’ un anno e mezzo che queste aggressioni si ripetono, ma per amore ho sempre taciuto“, ha poi aggunto l’ex protagonista di Temptation Island, “pensavo di essermi davvero innamorato questa volta“.

L’influencer ha poi rivolto un monito a tutti i follower in ascolto dicendo che queste situazioni sono pericolose e che è importante denunciare prima che i verifichino certi eventi gravissimi.

“Auguriamoci veramente il meglio e rimettiti al più presto“, con queste parole si è, infine, conclusa l’intervista.

