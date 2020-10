Blind: chi è l’Under Uomini di X Factor? Eta’, carriera e vita privata

Blind è un cantante scelto da Emma Marrone per questa nuova stagione di X Factor, canterà la sera del 29 ottobre.

Blind è uno dei cantanti scelti da Emma Marrone per il gruppo Under Uomini, capitanato da lei.

Blind: chi è il nuovo Under Uomini di Emma Marrone

Vediamo di scoprire chi è questo rapper che ha superato tutte le audizioni di X Factor.

Blind si chiama Franco Rujan ed è nato nel 2000 a Perugia, è cresciuto nella zona periferica della città chiamata Ponte San Giovanni. Purtroppo non abbiamo molte informazioni a disposizione su di lui, a parte quanto lasciato trapelare durante le audizioni.

Pare che Blind non abbia avuto una vita semplice e che in passato abbia avuto anche frequentazioni sbagliate. Inoltre la zona dove abitava era un “postaccio“.

Blind ha asserito che per lui partecipare a X Factor gli serve per “riscattare me e la mia vita”. Ha scelto il nome d’arte Blind, che vuol dire cieco perché per lui vuol dire non guardare in faccia agli ostacoli e le critiche.

La sua passione per la musica è nata quando aveva 16 anni e guardava gli artisti americani che parlavano di periferia, dei quartieri, della loro vita privata. Blind ha aggiunto che ha provato ad avvicinarsi al loro stile, di parlare al pubblico sul suo passato e la sua vita.

A X Factor si è presentato con il suo inedito Cuore Nero, per il quale è stato ispirato dalla rottura con la fidanzata. Ai Boot Camp invece ha portato un altro inedito: Cicatrici. Al momento però non sappiamo se sia fidanzato o single.

Blind ha anche un account su instagram seguito da 60 mila followers.

“Per arrivare a X Factor ho lavorato tanto. Per due anni non ho fatto uscire niente sui social e sui digital store. Ho iniziato a lavorare per un progetto ben preciso, per presentarmi al pubblico con un certo livello musicale” ha detto.

Ora Blind deve sfidare gli avversari degli altri gruppi capitanati da Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Secondo voi ha buone chances di farcela?

