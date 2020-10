Ieri sera è andata in onda il primo live di X Factor. Grande attesa per l’inedito di Cmqmartina, l’under donna nel team di Hell Raton.

Al di là delle polemiche che hanno coinvolto la prima serata dei live a causa del fatto che in studio fosse presente il pubblico, i concorrenti in gara hanno fatto la loro prima apparizione, con il loro primo inedito.

Tante le attese per i favoriti del pubblico come ad esempio Cmqmartina, l’under donne, che insieme a Casadilego e Mydrama forma la squadra di Hell Raton.

L’inedito della ragazza si chiama Serpente e racconta di una vicenda che ha vissuto in passato e che ancora adesso la mette a disagio e la fa soffrire.

Contrastanti le opinioni degli altri giudici. Manuel Agnelli si è mostrato un pò deluso, in quanto si aspettava molto di più da lei visto che è in grado di fare delle belle cose come si è visto in passato.

Emma, invece, è rimasta soddisfatta dalla performance. Mika non ha ben capito il perché la ragazza non abbia portato l’inedito con cui si è presentata nella prima performance.

A rispondere è stato Hell Raton, dicendo che non vuole vincere facile e che voleva dare la possibilità a Martina di cimentarsi in qualcosa di nuovo.

Nel brano Martina racconta il dolore che ha vissuto a causa di un’amicizia finita con cui era in forte intimità.

Questa volta non ha voluto riprendere il tema del rapporto della madre che, dal primo inedito cantato, sembra parecchio contrastante.

Insomma al di là che sia piaciuto o meno, Martina ha dato capacità di grande inventiva e soprattutto di essere malleabile.

D’altronde è lei stessa che produce i brani delle sue canzoni, quindi è una grande qualità che Martina possiede e anche un bel punto di forza.

Ecco il testo di Serpente:

Non mi vuoi più e forse fai bene

Io sono sorella ormai

Dei mostri miei

Corpi stanchi e cuori distanti

Io mi sacrifico per te

Anche se ti allontani da me

Ti ho scelto

Sarò come il vento

Ti guardo le spalle

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

Ci cerchiamo sempre

Senza trovarci mai

Come animali di notte

Poche parole costole rotte

Ci cerchiamo sempre

Senza trovarci mai

Come animali di notte

Poche parole costole rotte

Siediti parlami di quanti e di quali sono I punti deboli

Io lo so che

Non mi vuoi più

E forse fai bene

Ma se ti dicessi che

Tutto quello che ho fatto per te

Ti ho scelto

Sarò come il vento

Ti guardo le spalle

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

Ci cerchiamo sempre

Come animali di notte

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

E voi unimamme avete sentito l’inedito di Cmqmartina, vi è piaciuto?

