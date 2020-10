By

Eda Marì ripresenta uno dei suoi inediti più belli durante la prima puntata del live di X Factor. Ecco il testo ed il video dell’esibizione.

La cantante Eda Marì, 25 anni di Cosenza, si è esibita sul palco di X Factor ai live. La concorrente della categoria over è stata scelta dal cantante internazionale Mika che l’ha voluta a tutti i costi nella sua squadra.

A X Factor si è già esibita portato due sui inediti durante le fasi di selezione. Adesso per il primo live esibita con due inediti e ora per il primo Live propone “Male”.

Eda Marì: il suo inedito per la prima puntata dei live di X Factor

Edà Marì ha riproposto sul palco di X Factor il suo inedito Male. La cantante si chiede se fanno più male le cose o le persone dando voce anche a tutte le donne, ma anche più in generale alle persone, che sono state ferite fisicamente e emotivamente da qualcuno.

Avete letto il testo di “Male”? Eccolo:

Non riesco a respirare

Non riesco a capire

Dove il male può finire

Scalzi senza freni su un letto di vetri

Addosso le pareti questioni illusioni irrisolte

Identità nascoste, paranoie all’orizzonte

Che ti amo te l’ho detto mille volte

Martellate in fronte perdo anima e capelli

Trema la voce come la prima volta con Sally

Io nuda e senza trucco perditi tutto

Fuori sono lux anche se dentro ho il lutto

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Maria moriva, mamma soffriva

Lui non capiva quella bestia è ancora attiva

Io sono la stessa diversa da prima

Denti neri Nero d’Avola, non credo più in nessuna favola

Senza pece sotto le stelle dipingimi di sale la pelle

Ama o muori da solo la fuori, dammi il PIN come ti sblocchi?

Se riesci guardami negli occhi cosa vedi quando mi tocchi?

Vabbè esco sola vado al bar, andrò via in entrechat quarte

Sono senza saliva tu butti la merda a largo e ti ritorna a riva

Arriva a riva arriva a riva

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Non riesco a respirare no

Non riesco a respirare

A me fai male

Avete ascoltato la canzone? Ecco il video:

Voi unimamme avete visto la sua esibizione? Vi piace la cantante? Eda Marì è la prima cantante che è finita al ballottaggio, all’inizio della prossima puntata, si saprà se avrà ancora la possibilità di rimanere in gioco a X Factor. Avete ascoltato anche l’inedito di Casielo?